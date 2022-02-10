  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣西百色封城助推鋁價上漲 專家這樣解讀

經濟脈搏 13:29 2022/02/10

分享：

廣西百色市爆發新冠肺炎疫情，周一（7日）起實施「不進不出」的防疫措施。百色作為中國華南地區主要的電解鋁、氧化鋁生產基地，封城令原料與成品進出受阻，恐推升鋁價持續高漲。但也有分析認為，百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本原因是國內外持續偏緊的生產供應。

廣西現有187宗本土確診病例，其中百色市186宗，崇左市1宗。據新浪財經報導，9日滬鋁期貨下午收盤，每噸報人民幣22870元，上漲540元，漲幅2.42%，為2021年10月22日以來最高主力價位。

本月氧化鋁價格料將繼續走高

公開資料顯示，百色市是中國第3大氧化鋁主產地，域內氧化鋁企業總計5家，總計產能945萬噸。由於道路封鎖，目前原料及氧化鋁輸送均受到影響，對鋁價形成一定的成本支撐。

東證衍生品研究院有色分析師孫偉東稱，隨著百色市「不進不出」的管控措施實施，氧化鋁企業將因為外購原料困難而不得不壓縮生產線；氧化鋁向外運輸也將受到影響。整體來看，預計本月氧化鋁價格將繼續走高。

【內地疫情】廣西百色增7本土確診 急需口罩防護服等物資

【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離

百色疫情是鋁價上漲的導火線

市場機構SMM鋁業分析師李佳慧則認為，廣西百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本性的決定因素是國內外持續偏緊的生產供應。

李佳慧分析稱，一方面國內鋁錠庫存一直偏緊，另外由於國內能耗雙控以及電力緊張等原因，國內電解鋁出現比較明顯的減產，而增加產量則需要相當的周期，這些因素疊加在一起，導致2022年第一季度的供應量難以達到2021年同期水平。

同時，國際市場鋁的供應情況也同樣偏緊。由於能源供應緊張，天然氣以及電力價格高位運行推高生產成本，歐洲鋁企也大幅減產。李佳慧表示，「在國內外市場供需不平衡的情況下，百色疫情成了鋁價上漲的一個導火線」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

廣西兩鎮鼓勵舉報未報備返鄉人員 經查實獎勵一隻雞或200元
今日
廣西兩鎮鼓勵舉報未報備返鄉人員 經查實獎勵一隻雞或200元
【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離
2022/02/07
【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離
【內地疫情】廣西百色增64本土確診 這兩地全城路口調成紅燈
2022/02/08
【內地疫情】廣西百色增64本土確診 這兩地全城路口調成紅燈
【內地疫情】廣西百色增7本土確診 急需口罩防護服等物資
今日
【內地疫情】廣西百色增7本土確診 急需口罩防護服等物資

你可能感興趣

廣西兩鎮鼓勵舉報未報備返鄉人員 經查實獎勵一隻雞或200元
今日 11:02
廣西兩鎮鼓勵舉報未報備返鄉人員 經查實獎勵一隻雞或200元
【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離
10:53 2022/02/07
【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離
【內地疫情】廣西百色增64本土確診 這兩地全城路口調成紅燈
11:12 2022/02/08
【內地疫情】廣西百色增64本土確診 這兩地全城路口調成紅燈
能源供應 防疫措施 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 廣西壯族自治區

下一篇文章

【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」
深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」
美國貿易逆差創新高 對華逆差擴大至3553億美元
美國貿易逆差創新高 對華逆差擴大至3553億美元
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為
【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？
【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？
內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施
內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款