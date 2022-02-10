廣西百色封城助推鋁價上漲 專家這樣解讀

廣西百色市爆發新冠肺炎疫情，周一（7日）起實施「不進不出」的防疫措施。百色作為中國華南地區主要的電解鋁、氧化鋁生產基地，封城令原料與成品進出受阻，恐推升鋁價持續高漲。但也有分析認為，百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本原因是國內外持續偏緊的生產供應。

廣西現有187宗本土確診病例，其中百色市186宗，崇左市1宗。據新浪財經報導，9日滬鋁期貨下午收盤，每噸報人民幣22870元，上漲540元，漲幅2.42%，為2021年10月22日以來最高主力價位。

本月氧化鋁價格料將繼續走高

公開資料顯示，百色市是中國第3大氧化鋁主產地，域內氧化鋁企業總計5家，總計產能945萬噸。由於道路封鎖，目前原料及氧化鋁輸送均受到影響，對鋁價形成一定的成本支撐。

東證衍生品研究院有色分析師孫偉東稱，隨著百色市「不進不出」的管控措施實施，氧化鋁企業將因為外購原料困難而不得不壓縮生產線；氧化鋁向外運輸也將受到影響。整體來看，預計本月氧化鋁價格將繼續走高。

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百色疫情是鋁價上漲的導火線

市場機構SMM鋁業分析師李佳慧則認為，廣西百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本性的決定因素是國內外持續偏緊的生產供應。

李佳慧分析稱，一方面國內鋁錠庫存一直偏緊，另外由於國內能耗雙控以及電力緊張等原因，國內電解鋁出現比較明顯的減產，而增加產量則需要相當的周期，這些因素疊加在一起，導致2022年第一季度的供應量難以達到2021年同期水平。

同時，國際市場鋁的供應情況也同樣偏緊。由於能源供應緊張，天然氣以及電力價格高位運行推高生產成本，歐洲鋁企也大幅減產。李佳慧表示，「在國內外市場供需不平衡的情況下，百色疫情成了鋁價上漲的一個導火線」。

責任編輯：易燕丹

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