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【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導

經濟脈搏 13:24 2022/02/10

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內地樓市低迷之際，內地傳媒報道，近期廣州個別高端項目備案價升至每平方米14萬元（人民幣，下同），突破去年廣州新盤最高備案價10萬元的消息，引發市場關注廣州一手樓限價政策是否鬆綁。

廣州市住建局回應稱，各個樓盤備案價是根據周邊樓盤情況通盤考慮，實施動態價格指導，沒有設置紅線，又指目前限價政策沒放鬆。

傳剛需、豪宅分級備案

「財聯社」報道，廣州天河豪宅盤匯景台01、02、03、14棟日前開始收籌，戶型面積約172至238平米，備案價達每平方米14至15萬元。

有廣州房地產業內人士表示，去年廣州全年新盤備案價沒有超過10萬元/平方米，但此次匯景台的備案價高達14至15萬元/平方米，「意味著新房限價政策有所鬆動」。

另有市場消息稱，廣州今年的新盤備案價將實施「分級備案」，即按照剛需和豪宅區分，或者按剛需戶型和豪宅戶型作區分，而針對豪宅或豪宅戶型的限價政策將放鬆。

廣州市住建局相關負責人回應稱，廣州一直以來都實施嚴格的住房價格指導，但各個樓盤備案價是根據周邊樓盤情況通盤考慮，並實施動態價格指導，沒有按價格專門去設置一個紅線。每個樓盤每個時期備案價會有所波動，目前限價政策並沒有放鬆。

值得注意，近期廣州住宅成交持續下降。據克而瑞數據，1月廣州商品住宅供應面積為43.9萬平方米，按月下降70%，按年下降2%；成交面積59.72萬平方米，按月下降60%，按年下降57%。

而今年春節假期，廣州網簽成交18套商品住宅，總計1773.7平方米，其中無別墅項目網簽，成交套數按年下降69%，成交面積下降73.3%。

深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」

【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷

責任編輯：林佩怡

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