90萬網民「雲監工」冰墩墩生產線 讓把縫紉機往死裡踩

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」成為冬奧頂流，周邊商品春節期間「一墩難求」，官方節後工廠趕工加大供應，昨日（9日）就有90萬網民湧入直播間觀看冰墩墩趕工現場。

據齊魯晚報報導，昨晚8點在「雲監工看冰墩墩生產線」的直播間裡，有近90万人观看5個工人做玩偶。不少網民隔空向工人們喊話：「使勁」、「給我把縫紉機往死裡踩」、「把縫紉機踩到冒煙」，還有人覺得工人太少了，恨不得自己上。

直到工人們一小時後下班，不少網民還捨不得離開，看著桌上的冰墩墩，相約今晚繼續監工。

北京青年報報導，冰墩墩生產廠家全大陸共有三家，分別是恒盛玩具、元隆雅圖、金鳳凰工藝玩具製造。

其中恒盛玩具已提前復工，從大年初五開始，就給願意提前復工的工人直接購買機票，恢復生產。目前，該公司新收到50萬個冰墩墩的訂單，而復工後單日產能最大4,000個左右，需要4個月才能滿足需要。

南通金鳳凰工藝玩具製造副總經理袁映輝表示，該工廠昨日已開工生產，隨着包裝的到齊，以後每天有2000套冰墩墩出來。

責任編輯：袁瑋婧

元隆雅圖7日在深交所互動易平台回應表示，公司已組織員工和工廠全面開工生產，全力協調產能配給，保障冬奧會特許商品的供應，盡最大努力滿足消費者的需求。