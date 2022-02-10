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網信辦等4部門召開座談會：互聯網企業要堅持守法經營 努力做大做強

經濟脈搏 14:46 2022/02/10

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中央網信辦春節前召開促進互聯網企業健康持續發展座談會後，中國網信網訪談了騰訊、阿里巴巴等龍頭企業負責人。座談會還強調，廣大互聯網企業要堅持守法經營，努力做大做強。

其中，騰訊CEO馬化騰稱，將「堅持科技向善」，在規範發展中做優做強；阿里巴巴首席執行官張勇表示，「合規經營是企業發展的前提」。

中央網信辦：嚴防違法失德明星藝人利用春節晚會、直播等復出

2021胡潤中國500強出爐：騰訊蟬聯榜首 台積電首上榜居次席

刊登在網信辦微信公眾號的文章稱，網信辦會同國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局召開此次座談會。

馬化騰表示，未來，騰訊公司將堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。

阿里巴巴首席執行官張勇表示，阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平臺用戶；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下遊和周邊生態共同減碳。

網信辦等四部門召開座談會：互聯網企業要堅持守法經營，努力做大做強

此外，京東總裁徐雷稱，將加強合規能力建設，加大科技創新投入，同時發揮大企業責任擔當，服務國家發展大局，投身鄉村振興和共同富裕。

在節前召開的座談會上，中國網信辦表示，中國互聯網領域法治不斷健全、監管不斷完善是客觀要求、大勢所趨；互聯網企業要增強責任感、使命感，堅持守法經營，努力做大做強。

責任編輯：李冰琪

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