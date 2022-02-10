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【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿

經濟脈搏 14:40 2022/02/10

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經歷去年內地樓市嚴冬之後，多地出台措施救樓市。網絡流傳關於征求《促進大亞灣區住房消費健康發展若幹措施》意見的函，內容提到，官方將對惠州大亞灣工作的人才實行購房補貼，還鼓勵各類企業或團體等和房地產開發企業合作開展團購活動。其後，惠州大亞灣住建局工作人員回應稱，上述文件目前為內部征求意見稿，能否正式出台尚不確定。

網傳文件：官方提供購房補貼

據內媒報道，2月9日，一份蓋有「惠州大亞灣經濟技術開發區住房和建設局」公章，名為關於征求《促進大亞灣區住房消費健康發展若幹措施》意見的函在網上流傳。

根據網傳文件內容，官方將對惠州大亞灣工作的人才實行購房補貼，補貼金額在100元（人民幣，下同）至250元/平方米不等；還鼓勵各類企業或團體等和房地產開發企業合作開展團購活動。團購價格不低於市規定的商品房備案價格80%。對首次在大亞灣購買新建商業用房、新建辦公用房的購房者，由區財政按其所交契稅30%的比例給予財政補貼。

經查，惠州大亞灣經濟技術開發區住建局官網並未發布該文件。

【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導

【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？

報道引述大亞灣經濟技術開發區住建局房產科工作人員稱，上述文件目前為內部征求意見稿，並非最終文件，且該單位並未對外公布過，目前暫不清楚是誰向市場透露了內部文件消息，已協請公安部門進行調查。

工作人員還透露，目前還處於征求意見階段，能否正式出台尚不確定，還需收集各部門意見及完善，比如經費如何落實等問題，若正式出台也還有流程要走。

今年初開始，多地頻出救樓市措施，據中原地產研究中心數據，1月份，各地出台的房地產相關政策超過66次，其中多以公積金政策寬松、人才租購房補貼等支持性政策為主。這是多月來中國房地產相關政策出台最為密集的時段，比2021年1月份上漲57%。

【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次

責任編輯：尹航

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