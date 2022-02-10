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【中國經濟】官媒釋信心：首季經濟走勢有望超預期

經濟脈搏 14:42 2022/02/10

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內地官媒上海證券報周四（10日）頭版刊文，指製造業PMI繼續擴張，物流業相關指數保持景氣，春節期間多地用電量攀升，一系列先行指標釋放出中國經濟「暖意」，一季度經濟走勢有望超預期。

報道指出，作為經濟先行指標，PMI率先傳遞出經濟平穩開局的積極信號。國家統計局數據顯示，1月製造業PMI為50.1，較上月下降0.2個百分點，連續3個月穩定在榮枯線以上。採購量指數、新出口訂單指數、生產經營活動預期指數等均按月回升。

PMI、用電量顯經濟「暖意」

同時，一系列高頻數據展現工業生產保持韌性。1月高爐開工率超過7成，南方8省電廠日均耗煤仍處於較高水平。據中鋼協最新數據，1月下旬，重點鋼企粗鋼日均產量201.36萬噸，按月上升1.32%。

而開年以來，物流、用電量等相關指標，都透露經濟平穩向好信號。

中國物流與採購聯合會日前發布數據顯示，1月中國物流業景氣指數為51.1，較上月回落，但仍保持在景氣區間。鐵路運輸業和郵政快遞業業務量和新訂單指數明顯增加。

用電量也是經濟運行的晴雨表。在春節期間，各地重點企業也不停工不停產。作為工業大省，江蘇春節假期7天累計用電量達91.95億千瓦時，按年增長18.27%；作為全國重要的製造業基地，湖北春節期間累計用電量38.74億千瓦時，增長36.45%。

中國電力企業聯合會預計，今年全社會用電量將按年增長5%至6%，各季度全社會用電量增速總體呈逐季上升態勢。專家認為，用電需求預期好轉，體現對實體經濟增長信心。

信貸料增長 經濟動能有望加速向上

1月信貸等數據近期也將公佈。機構普遍認為，在政策引導信貸增長、促進實體經濟穩定發展的影響下，加上年初信貸投放「開門紅」，1月企業新增信貸規模或超過去年同期水平。

浙商證券首席經濟學家李超分析稱，PMI連續3個月處於景氣水平，經濟回暖、信貸企穩的前瞻信號已經出現，一季度經濟表現將超出市場預期。

中信證券首席宏觀分析師程強認為，年初以來，各地將穩增長政策細化落實，市場主體的預期指標出現環比回升。料在政策支持、預期樂觀下，經濟動能有望加速向上。

責任編輯：林佩怡

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