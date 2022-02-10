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【北京冬奧】國際冰球聯合會邀請演員吳京 擔任世界冰球大使

社會熱點 15:44 2022/02/10

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國際冰球聯合會10日宣佈邀請中國演員吳京擔任世界冰球大使。

據新華社報道，國際冰球聯合會主席塔迪夫授予吳京世界冰球大使身份。塔迪夫表示：「國際冰球聯合會很榮幸能在冬奧會之際邀請吳京成為冰球大使。」

國際冰球聯合會介紹，為了推廣冰球運動，尤其在中國推廣冰球運動，國際冰球聯合會利用兩次冬奧會在亞洲舉辦的機會，除了不遺餘力地將世界上最好的冰球運動員帶到奧林匹克冰球比賽中來，同時也設立中文、俄文等多國語言的社交網絡平台讓更多中國體育迷了解冰球、學習冰球文化，從而能夠喜歡冰球，並吸引更多青少年參與冰球運動。

「我們非常感謝他（吳京）能通過自己的影響力，幫助我們發展冰球運動。希望他能號召更多球迷為中國冰球隊加油，為中國冰球隊在冬奧會上的表現喝彩。」塔迪夫說。

對於這個新身份，吳京表示：「冬奧會我看了幾場中國女子冰球隊的比賽，很精彩，她們積極拼搏為國爭光的出色表現讓我們很感動。冰球是一項非常值得一看的項目，有團隊協作，有衝撞，很多持杆的技術和我們中國古代馬上的武術有相似之處，希望大家能夠多多關注冰球比賽，為中國冰球隊加油。很榮幸能夠成為國際冰球聯合會的世界冰球大使，希望能夠帶動更多孩子和家庭參與到冰球運動中來。」

責任編輯：袁瑋婧

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