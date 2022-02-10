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【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

經濟脈搏 16:06 2022/02/10

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據報美國因中國未完成首輪貿易協議目標，正在考慮展開新關稅調查。對此，商務部發言人高峰今日（10日）回應，希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施。

中美經貿團隊目前保持正常溝通

當日商務部舉行例行記者會，新聞發言人高峰表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力克服疫情沖擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

此外，關於中美經貿團隊溝通對話目前的進展，高峰介紹，目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。

【中美貿易協議】中國未履行採購承諾 美商務部長提出要追責

【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查

美國周二（8日）公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標只實現了不到60%，遠未達到兩年內將購買量從2017年的規模增加2,000億美元的承諾。

商務部回應，希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施。

外交部暗指美行為無助解決問題

外交部發言人趙立堅回應表示 中方一向主張對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。

責任編輯：李冰琪

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