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A股公司董事長自爆無視防疫政策 靠關係入寺「裝香」祈福惹議

社會熱點 17:04 2022/02/10

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近日，市值500億元人民幣的「牙茅」通策醫療（滬：600763），其董事長呂建明在微博曬出前往杭州徑山寺燒香祈福的圖片，意外暴露自己違反當地防疫政策的行為。事件迅速引發社會的廣泛關注，甚至是眾怒。據報，杭州余杭區已向上級匯報有關事件；通策醫療方面則稱，此事尚無定論，並不影響醫院的運營。

據《證券時報》報道，呂建明2月7日在其個人微博發布消息稱，開工第一天相約徑山寺祈福。貼文截圖顯示，「因為疫情，最近徑山寺不對外開放，朋友聯繫了寺僧，得以進大殿燒了三支香。」

貼文由聯繫寺僧改成皆可出入

惟上述內容在短時內已被修改，現時呂建明的微博貼文寫著，「因為疫情，最近徑山寺不對外開放，正門不開，但是停車場邊偏門並未關閉，任何人都可以出入。進得寺來，人煙稀少，有幾位著漢服的年輕人擺著各種造型拍照。我進大殿燒了三支香。」

    點擊圖片放大
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呂建明匆匆修改貼文信息，惹人猜測。外界認為，此舉意在模糊焦點，掩蓋違反防疫規定「走後門」的事實，且呂建明更新後的信息與實際政策存在差異。

杭州余杭徑山旅遊度假有限公司工作人員表示，根據防疫政策規定，春節期間至今寺廟內部都是不對外開放，無論是宗教信徒、普通市民、遊客，徑山寺都不對外接待。

通策醫療：關注公司而非八卦新聞

杭州市余杭區統戰部人士則指出，據了解，2月7日徑山寺大門緊閉，但確實存在著個別僧人，在接到電話後（可能是認識的人），把人從偏門放進寺廟的情況。余杭區政府人士表示，「此次事件，也確實反映出我們的防疫政策存在著問題，暴露了防疫方面存在著薄弱環節。針對此事，我們已向上級政府彙報。」

對此，通策醫療一位負責投資者關係的工作人員表示，上述事件尚無定論，並不影響通策醫療的醫院的運營，建議投資者關注公司本身，「不要去在這種八卦新聞上面多花精力。」

責任編輯：易燕丹

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