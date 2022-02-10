【冬奧】羽生結弦輸了 卻跳出了人類史上首個4A

日本花式溜冰名將、兩屆冬奧金牌得主「冰王子」羽生結弦，今日（10日）在該項目決賽中兩度挑戰阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）落地跌倒，僅以第4名完成比賽。大會判定，羽生的旋轉角度不足，但仍屬於4A，這是人類史上首個在國際賽事上獲得認證的4A動作，也是羽生自投入溜冰以來一直的夢想。

羽生在之前的短節目因起跳時踩中凹洞，出現大失誤而僅排第8。來到今日的自由滑，他排在第17名出場，在大河劇《天與地》的配樂中，以生涯最難的動作應戰，起首就是花式溜冰6組跳躍動作中難度最高的4A，但最後因轉體不足，且著冰時間稍遲，順勢跌倒，挑戰失敗。

接下來的後內四周跳（Quad Salchow），亦告著冰失敗。一向以動作質素高著稱的羽生，接下來的三周半跳接後外點冰兩周跳等都穩穩完成。完成動作後，羽生深深向冰場四周鞠躬致敬，並雙手觸冰輕輕靠在臉上。外界普遍認為，這很可能是27歲的羽生最後一次以運動員身份參加冬奧。

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4A意義不輸冬奧三連霸

對於羽生來說，完成4A的意義或許更大，在去年12月全日本賽，他取得了北京冬奧的資格，便將4A掛在口邊：「從小已有的夢想，現在是具體目標了。為了延續這個夢，再一次努力，比起上屆和前屆奧運，希望以更強大的模樣迎接今回。」他今日賽後表示，這次的失誤，好像恰巧符合了《天與地》故事的意思。

《天與地》講述日本戰國大名上杉謙信一生，羽生曾說，他看花式溜冰跟上杉的人生觀有點似，「比賽帶來成功感，會享受超越自我的過程中引發的苦楚」。

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責任編輯：陳建錫