【北京冬奧】這個滑雪大跳台是核電站？北京冬奧組委斥荒謬

內地傳媒報道，針對有外界聲稱「首鋼滑雪大跳台是核電站」，北京冬奧組委新聞發言人趙衛東周四（10日）回應稱，這簡直是天方夜譚、荒謬之極。

歸化中國籍的中美混血兒谷愛凌，日前奪得自由式滑雪女子大跳台金牌，比賽場地「首鋼滑雪大跳台」也成為熱話。美國網景通訊公司創辦人安德里森（Marc Andreessen）在Twitter質疑，該場地旁邊是「核反應堆」。

內地傳媒之後報道，經核查，滑雪大跳台旁邊的巨大建築，是原首鋼發電廠冷卻塔的舊址，並非用於核電。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東也回應稱，首鋼滑雪大跳台是在首鋼的工業園區裡，是冬奧史上第一座與工業遺產再利用直接結合的競賽場館，「它是利用首都鋼鐵公司的冷卻塔等工業資源進行了升級改造，也是世界上首座永久性保留和使用的滑雪大跳台。」

他稱，過去冬奧大跳台，比賽完後會拆除，但這座大跳台將會永久留下。他續說，北京冬奧組委的辦公就在首鋼園區，和首鋼大跳台距離很近，國際奧委會主席巴赫主席也到首鋼園區考察，「他多次把首鋼園區作為北京冬奧組委踐行可持續發展和節儉辦奧里面的典範，稱之是讓人驚豔的城市規劃和城市範例」。

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責任編輯：林佩怡

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