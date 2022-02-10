【北京冬奧】美籍華裔陳巍花樣滑冰男單奪金 也曾因高昂訓練費陷入困境

北京冬奧會花樣滑冰男單自由滑比賽，美國隊華裔選手陳巍今日（10日）以總分332.60高分奪金。1999年出生的小將陳巍作為一名華裔，他背後的移民家庭生活也受到了關注。

陳巍出生於美國猶他州鹽湖城，爸爸陳志東是廣西人，媽媽王禾是北京人，1988年陳志東留學美國攻讀藥劑學博士，兩夫妻初到美國時不認識任何人，王禾連英語也不懂。不過他們努力闖出一片天，陳志東之後開設一間小型生物科技公司，王禾在醫院任翻譯員。

▲ 美籍華裔陳巍摘得花樣滑冰男單金牌

陳巍是家裡第5個、也是最小的孩子，兩個哥哥是冰球隊好手，兩個姐姐也都擅長花滑。

陳巍與花滑的緣分始於2002年的鹽湖城冬奧會，他的姐姐參加了開幕式節目《光之子》的演出。由於鹽湖城建了許多冰場，冰上活動相當受歡迎。那時三歲的陳巍原希望追隨哥哥打冰球，當守門員，但因年紀太小，便穿上姐姐的冰鞋先練花滑，從而展開花式滑冰生涯。

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陳巍曾因訓練費用昂貴需多方資助

由於花滑訓練花費昂貴，家境小康的陳巍仍曾陷買不起冰鞋，比賽付不起教練交通食宿費用的窘境。他學習花滑的歷程仰賴許多人士協助，支付冰鞋和訓練的費用，其中麥可·韋斯基金會曾於十年內贊助陳巍獎學金約七萬五千美元，他的教練也曾提供財務支援。

值得一提的是，無論是生活給予的挑戰，還是賽場上日夜不休的磨練都沒有耽誤他的學業。2018年他考上了耶魯大學。

2018年的平昌，18歲的陳巍亦迎來個人運動生涯首屆冬奧會。作為「四周跳之王」，陳巍是目前唯一能做勾手跳、後內點冰跳、後外跳、後內跳、後外點冰跳這5種四周跳的男子選手，外界認為他有可能憑藉著超高的難度動作去和日本隊的羽生結弦一較高下。年輕的陳巍的確成為了首位在冬奧會自由滑比賽中完成六個四周跳的男子選手，但因為短節目出現失誤而最終獲得第5名。

▲ 陳巍曾因訓練費用昂貴需多方資助

經過4年磨練，陳巍又出現在2022年北京冬奧賽場。最後登場的陳巍，曲目選自傳記電影《火箭人》。憑借5個四周跳和充滿韻律的接續步，他最終以技術分121.41分、節目內容分97.22分，拿到自由滑總分218.63分刷新賽季最佳，加上短節目的113.97分，總分332.60分，奪得金牌。

責任編輯：李冰琪