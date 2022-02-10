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【北京冬奧】涉攻擊運動員 3700個賬號被微博封禁

社會熱點 19:35 2022/02/10

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北京冬奧正在進行中，各網絡平台對於審查和淨化網絡環境皆不留餘力。微博今日（10日）公布，至今有3700個帳號涉及攻擊運動員被禁言。抖音昨日亦公布，331個賬號存網暴冬奧選手等行為，予以禁言或封號。

微博發佈公告指，冬奧賽事愈演愈烈，站方對於言論攻擊運動員、散佈不實信息的排查治理也在持續深入當中。截至目前，站方根據《微博社區公約》等相關規定，累計清理違規內容66017條，對3700個攻擊運動員的賬號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。

同時，為保障版權方權益，平台按照國家版權局的相關要求和央視的侵權投訴，對一些自媒體擅自使用冬奧侵權視頻的內容進行處理。其中包括對 等多個發佈侵權視頻的大V用戶，採取刪除視頻及禁發視頻30天的處罰。

冬奧觀賽的不和諧因素

抖音昨日在官方微信公眾號發布，在喝彩和加油聲中，也摻雜着個別不和諧因素：平台在日常巡檢中發現，部分賬號通過評論或私信對冬奧選手進行詆毀、侮辱攻擊、散佈不實謠言，對冬奧觀賽和社區氛圍造成不良影響。

公告指，近期平台通過模型識別、舉報受理、輿情監測等方式，攔截清理相關違規視頻、評論內容6780條。對331個存在互撕謾罵、煽動對立、網暴詆毀行為的賬號，視違規情節嚴重程度，予以禁言甚至封禁賬號等處置。

抖音最後指，將繼續加大打擊排查力度，對因不滿比賽結果，詆毀攻擊冬奧選手、互撕引戰、製造虛假有害信息等違規行為，一經發現，將從嚴處置。並鼓勵大家向站方舉報。

【北京冬奧】涉人身攻擊運動員 93個微博帳號被禁言

網信辦等4部門召開座談會：互聯網企業要堅持守法經營 努力做大做強

責任編輯：袁瑋婧

 

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