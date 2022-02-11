迎合中國市場設計偏好？Tesla將在北京建立設計中心

繼在上海設立超級工廠、在新疆烏魯木齊開設新展廳後，美國車企特斯拉（Tesla）在中國市場再邁出一步，將在北京設立一個設計中心。內媒報道稱，特斯拉中國設計中心的正式開建，也意味著未來將為中國消費者打造全新車型。

去年特斯拉總收入逾四分一來自中國市場

據《華爾街日報》報道，根據北京政府的一份文件，特斯拉將在北京設立一個設計中心。日前發布的北京市政府今年工作報告重點任務清單顯示，北京正在推進幾個與電動汽車相關的重要設施的建設。清單還包括小米集團 （01810） 的一間新汽車製造工廠。

中國對特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）的造車雄心至關重要，他已承諾要在這個特斯拉增長最快的市場實現製造、設計等方面的本土化。根據特斯拉上周提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，去年特斯拉的總收入中超過四分一來自中國市場。SEC的文件顯示，2021年特斯拉在中國的收入為138億美元，較上年增長108%。

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自2019年底投產以來，特斯拉上海工廠一直在生產汽車，這是特斯拉第一間在美國以外的超級工廠。中國乘聯會數據顯示，去年特斯拉銷售了逾47萬輛上海工廠生產的汽車，其中約三分一用於出口。

報道還指出，美國汽車製造商在迎合中國消費者的設計偏好方面遇到了一些挑戰，其車型缺乏一些中國市場看重的功能。上個月，特斯拉專為中國市場推出了一種車內卡拉OK麥克風，該產品開售後不到一個小時就售罄。

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責任編輯：尹航

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