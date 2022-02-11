官媒籲投資者保持理性 堅持長期主義享受時間紅利

近期A股動蕩，引發市場焦慮，內地官媒《證券時報》今日（11日）發佈頭版評論《理性投資是超越平凡的永恆力量》，文中指堅持長期主義的投資者往往能夠享受到時間的紅利，對於短期波動的態度則能涇渭分明地區別出成熟或者浮躁的心態，呼籲基民和基金管理人都學習理性的投資文化。

文章指，年後A股連續下跌，讓「基金」登上熱搜的同時也放大了市場的焦慮氛圍，無數投資者不知所措，紛紛表示「無效上班」了，更有基民將虧損後的不滿情緒傾瀉在基金經理身上，一時間眾人都埋怨起來。

文章引述「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格所言，「每個世紀，市場總會發生兩三次跌幅超過50%的情況，如果你無法平靜地面對這一切，那麼你並不適合當一名普通股東。相比起那些更有氣度、對市場波動更沉着的人，你理應得到平庸的結果。」

統計顯示，基民的盈利水平與持倉時長正相關，與交易頻率負相關。這也就意味着基民持倉時間越短，平均收益率越容易為負；交易頻次越高，平均收益率越呈下降趨勢。

文章最後指出，巴菲特、芒格的投資心得之所以被市場奉為圭臬，是因為他們秉持的價值觀與投資觀走過漫長歲月仍歷久彌新。學而時習之，無論對於普通投資者還是基金管理人，理性投資都是超越平凡的永恆力量。

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責任編輯：袁瑋婧