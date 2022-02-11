  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (五) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒籲投資者保持理性 堅持長期主義享受時間紅利

經濟脈搏 10:42 2022/02/11

分享：

近期A股動蕩，引發市場焦慮，內地官媒《證券時報》今日（11日）發佈頭版評論《理性投資是超越平凡的永恆力量》，文中指堅持長期主義的投資者往往能夠享受到時間的紅利，對於短期波動的態度則能涇渭分明地區別出成熟或者浮躁的心態，呼籲基民和基金管理人都學習理性的投資文化。

文章指，年後A股連續下跌，讓「基金」登上熱搜的同時也放大了市場的焦慮氛圍，無數投資者不知所措，紛紛表示「無效上班」了，更有基民將虧損後的不滿情緒傾瀉在基金經理身上，一時間眾人都埋怨起來。

文章引述「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格所言，「每個世紀，市場總會發生兩三次跌幅超過50%的情況，如果你無法平靜地面對這一切，那麼你並不適合當一名普通股東。相比起那些更有氣度、對市場波動更沉着的人，你理應得到平庸的結果。」

統計顯示，基民的盈利水平與持倉時長正相關，與交易頻率負相關。這也就意味着基民持倉時間越短，平均收益率越容易為負；交易頻次越高，平均收益率越呈下降趨勢。

文章最後指出，巴菲特、芒格的投資心得之所以被市場奉為圭臬，是因為他們秉持的價值觀與投資觀走過漫長歲月仍歷久彌新。學而時習之，無論對於普通投資者還是基金管理人，理性投資都是超越平凡的永恆力量。

A股收爐 滬指跌1% 牛年累挫8%

A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）

內地3大證券報再力挺A股 6大公募基金巨頭超5億自購護盤

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
基金 巴菲特 文娛藝術 A股

下一篇文章

迎合中國市場設計偏好？Tesla將在北京建立設計中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導
【中國樓市】限價放鬆？廣州市住建局：實施動態價格指導
【中國經濟】官媒釋信心：首季經濟走勢有望超預期
【中國經濟】官媒釋信心：首季經濟走勢有望超預期
【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？
【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款