演員天價片酬或成歷史 廣電總局：演員片酬不超製作成本40%

內地演員天價片酬，一直受到輿論關注。中國國家廣播電視總局近日印發《「十四五」中國電視劇發展規劃》文件，其中提到要嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過製作總成本40%，主要演員片酬不得超過總片酬70%的配置比例規定。

重視電視劇市場 未來將打造10至15家電視劇企業

根據中國國家電視總局網站昨天（10日）發布的文件，在電視劇市場建設和管理專欄中提到，堅決反對「天價片酬」，嚴格執行上述製作成本配置比例規定，加強片酬合同備案與核查。行業組織製定標準化、規範化、製式統一的片酬合同示範文本，在電視劇行業推廣使用。

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文件還提到，要激發電視劇市場主體活力。提升電視劇市場主體活力、創造力和競爭力，做大做強做優國有電視劇企業，關心支持民營電視劇企業，精心培育電視劇產業鏈上下遊中小企業，「十四五」期間打造10至15家具有較強創作生產能力的電視劇企業。引導支持電視媒體把握高質量發展要求，創新製播模式，在構建電視劇新發展格局中發揮重要作用。

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至於互聯網平台，文件指，引導互聯網平台發揮規模、數據、技術等優勢，有序參與電視劇創作生產經營活動，積極推動電視劇市場健康繁榮。

文件還說，要規範電視劇市場秩序。促進電視劇市場公平競爭，堅決反對惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張，鼓勵資本與產業良性互動，引導資本服務電視劇高質量發展。強化電視劇領域知識產權全鏈條保護，增強全行業尊重和保護知識產權的意識。

禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡

文件也強調，要持續優化市場環境。健全事前事中事後全鏈條全流程監管機製，嚴肅處理有偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」等違法違規行為的演員和相關機構，禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡。

責任編輯：李冰琪