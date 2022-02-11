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【內地疫情】廣西百色增33宗本土確診 暫停跨省遊及「機票+酒店」業務

社會熱點 11:22 2022/02/11

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內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（10日）新增101宗確診病例，本土病例佔56宗，其中33宗來自廣西百色。因應疫情防控要求，廣西暫停經營跨省區市團隊旅遊及「機票+酒店」業務。此外，遼寧爆發新一輪疫情，新增22宗本土確診，專家初步研判由外地返鄉人員輸入。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為廣西33宗，均在百色市；遼寧22宗，其中葫蘆島市21宗、瀋陽市1宗；貴州1宗，在銅仁市。另有5宗本土無症狀感染個案，包括遼寧2宗，均在瀋陽市；黑龍江2宗，均在黑河市；江蘇1宗，在蘇州市。

廣西病例屬同一傳播鏈 與Omicron高度同源

廣西現有220宗本土確診病例，其中百色市219宗，崇左市1宗（為1月16日報告）；以及2宗本土無症狀感染者。廣西疫情新聞發布會指出，根據流行病學顯示，廣西本輪疫情所有病例均屬於同一傳播鏈。經國家疾控中心比對，與1月31日疫情的Omicron病毒基因組高度同源。

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據央視新聞消息，廣西自2月7日起，啟動跨省旅游經營活動管理「熔斷」機制，廣西全區旅行社及在線旅游企業暫停經營跨省（市、區）團隊旅游及「機票+酒店」業務。

葫蘆島首例與黑龍江病例高度同源

另外，遼寧葫蘆島市爆發新一輪疫情。該市衛健委副主任魏祖巍在疫情防控發布會上指出，19宗新增病例均為主動篩查中發現，均在封控區內，主要分布在葫蘆島市下轄綏中縣有過時空交集的4個家庭及其親屬中，社會傳播風險基本可控。

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吳尊友：疫情3月份不可能結束 數據證明「動態清零」有效

魏祖巍續指，經國家疾控中心基因測序比對顯示，葫蘆島市首發病例感染病毒株，與黑龍江綏芬河市疫情早期病例高度同源。專家組初步分析，本次疫情可能由外地返鄉人員輸入，經節假日期間同村居住或探親等活動引發。

為防範疫情傳播風險，葫蘆島興城市、建昌縣等地的娛樂體育休閑場所暫停營業，農村集市暫時關閉，並倡導民眾非必要不聚集、不聚餐，不走親訪友，不前往人群密集場所。

遼寧省委副書記兼省長李樂成周四（10日）到葫蘆島市綏中縣調度疫情防控工作，強調要用最大努力、最短時間控制疫情，不能因局部疫情打亂經濟社會發展步伐。

責任編輯：易燕丹

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