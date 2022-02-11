中國海關暫停立陶宛進口牛肉申報 立：已數月未向華出口食品

中國海關總署日前宣佈，暫停接受9日和以後啟運的立陶宛牛肉進口申報。立陶宛政府透露，已經數月沒有向中國大陸出口食品。

路透社引述立陶宛國家食品和獸醫局昨日（10日）郵件表示：「自去年12月以來，立陶宛沒有向中國出口食品。」

中國海關總署官網週三（9日）更新進口肉類名單，增列暫停接受即日起啟運的立陶宛牛肉進口申報，未說明原因。

路透社指出，若肉類出口國國內爆發牲畜疾病，海關通常就會停止從該國進口。但立陶宛最近沒有向世界動物衛生組織（OIE）報告任何動物疾病。

英美澳支持歐盟世貿組織提訴訟

報道指，英國在周一宣布加入美國和澳洲的行列，支持歐盟在世貿組織提起貿易訴訟，指控中國對立陶宛實施貿易限制，反對「脅迫性貿易行為」。中國海關是在此之後更新有關名單。

台灣外交部對此批評中國大陸持續以不當政治霸凌跟經濟威迫施壓立陶宛。

在北京，外交部昨日未直接回應暫停進口牛肉的原因，對於立陶宛外長在訪問澳洲期間指責中國和俄羅斯侵犯人權，趙立堅則表示，立陶宛應該做的是正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持一個中國原則的正確軌道上來，而不是混淆是非、惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合對華。

他強調，立陶宛應首先反思自身存在的人權劣跡，糾正歧視少數族裔、蓄意虐囚和濫用暴力，對難民實施暴力酷刑和虐待的錯誤做法。

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責任編輯：袁瑋婧