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內地將統一監管商品房預售資金 多家地產商股債大漲

國情動向 12:05 2022/02/11

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多家內媒昨晚（10日）引消息人士稱，全國性的商品房預售資金監督管理辦法已於近日制定出台，明確對預售資金的規定進行了全國統一，不少中資地產商股債均有上漲。

1994年出台的《城市商品房預售管理辦法》規定，「商品房預售款監管的具體辦法，由房地產管理部門制定」，其中規定，各地負責本行政區域內城市商品房預售管理，尚無全國統一規定。內地官媒《證券時報》指，該「辦法」中明確「預售資金額度監管為「重點額度監管」，由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等核定，能確保項目竣工所需的資金額度，當賬戶內資金達到監管額度後，超出額度的資金可以由房企提取自由使用。」

幫助房企緩解資金流狀況

報道引述某知名開發商內部人士表示，確實已於昨天獲知該「辦法」。事實上，在知名房企債務違約事件之後，部分地方政府對於預售資金存在過度監管的問題，比如出現了資金零撥付的情況，上述文件將對這些行為進行矯正，有利於幫助一些資金面臨困難的房企緩解資金流狀況。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，對預售資金監管政策進行統一，使得各類分散的預售資金監管做法得到矯正，有助於從全國範圍內做好預售資金監管的工作。

他表示，「房企債務危機時期，部分城市出現了銀行或法院隨意關閉預售資金監管賬戶的做法，導致房企資金壓力進一步增大，進而出現了很多爆雷的事件。此次全國統一的預售資金監管政策具有積極意義，利好房企預售資金的循環，對於規範各地預售資金監管的操作、確保房企資金狀況更加穩健具有積極的作用。」

據彭博社報道，受到上述消息的提振，不少中資地產商股債均有上漲。今日9時20分，融創2022年8月到期美元債每1美元面值買價上漲逾6美分至82.3美分；碧桂園2024年1月到期美元債買價漲超3美分。彭博中資地產股指數漲約3.3%，創三周來最大漲幅，時代中國控股和世茂集團領漲，漲幅均超7%。

責任編輯：袁瑋婧

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