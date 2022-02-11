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【冬奧】北京冬奧收視率創史上最高

社會熱點 12:13 2022/02/11

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奧林匹克廣播公司（OBS）CEO伊阿尼斯•艾克薩克斯日前表示，北京冬奧會成為史上收視最高的一屆冬奧會。他還提到，特別是，谷愛凌奪冠所引發的關注度是世界級的現象。

艾克薩克斯在例行記者會上表示：北京冬奧會在媒體傳播層面有了巨大的改變，在社交媒體上有20億的關注度，冬奧會賽事本身和OBS提供的影音內容非常受歡迎，特別是年輕人，在社交媒體上十分關注冬奧。

北京冬奧會成為史上收視率最高的冬奧會

熱帶地區今年亦關注冬奧會

根據奧林匹克廣播公司提供的資訊，北京冬奧賽事時長約1000小時，轉播內容總生產量將達6000小時，而隨著數碼技術的升級，更多新鮮的體驗，讓觀眾在觀看賽事時更加身臨其境。

艾克薩克斯表示，數碼技術有助於讓我們更加貼近運動員，比如3D重播，這項技術是第一次應用在冬季項目，5G攝影機在東京只有5台，但是在北京有很多台。

【北京冬奧】美籍華裔陳巍花樣滑冰男單奪金 也曾因高昂訓練費陷入困境

【冬奧】羽生結弦輸了 卻跳出了人類史上首個4A

艾克薩克斯還提到一個有趣的現象，即之前並不太關注冬季項目的熱帶地區拉丁美洲、波斯灣地區，對冬奧的關注有不小的提升。除了技術的革新、媒體的發展，另外一個重要原因是如阿拉伯、牙買加、墨西哥等國家，首次派出自己的運動員參加比賽，這讓冬季奧林匹克有更廣泛的關注度。

責任編輯：李冰琪

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