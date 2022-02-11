【中美角力】布林肯籲美澳及盟友聯手 捍衛被中國挑戰的自由主義秩序

美國國務卿布林肯週三（9日）抵達澳洲開始三天訪問，他接受澳媒訪問時表示，中國想建立一個以非自由主義為特徵的世界新秩序，他強調美國、澳洲及其他志同道合的國家應團結起來，站出來保護受到挑戰的基於規則的秩序。今年1月中國外長王毅曾與布林肯通電話，強調中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。

《THE AUSTRALIAN》引述布林肯表示，「在我看來，毫無疑問，隨着時間的推移，中國的野心是成為領先的軍事、經濟、外交和政治力量，不僅是在本地區，而且是在世界上。」

布林肯表示，他將堅定地支持美國及其盟友，成為一個比正在出現的中國-俄羅斯聯盟更強大的聯盟。他也承諾，美國將努力尋找最快的方式，在AUKUS澳英美協議下為澳大利亞獲得核動力潛艇。

強調捍衛自由主義價值觀

布林肯指北京近年在統治上更為壓制並咄咄逼人。他強調，美國、澳大利亞和其他志同道合的國家應該抵制這種行為，但必須強調這些國家所倡導的是一種積極和自由的秩序。

他強調對美國和澳洲而言「要做的不是站在中國的對立面，不是試圖壓制它或遏制它，而是站出來保護受到挑戰的基於規則的秩序，中國也想要一種（國際）秩序，但不同的是它的世界秩序將是非常不自由的。而我們的是自由主義的。」「這些是必須捍衛的價值觀，無論誰去挑戰它們。」

布林肯的澳洲之行是美國、英國和澳洲去年9月宣佈達成澳英美三邊安全夥伴關係(AUKUS)之後首次訪問澳洲。協議包括一項為澳洲建造核動力潛艇的交易，這是針對中國在印度-太平洋地區的軍事擴張而加強威懾的一部分。

今年1月27日，王毅應約與布林肯通電話，王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把習近平主席同拜登總統去年11月視頻會晤達成的重要共識落到實處。督促美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

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責任編輯：袁瑋婧