內地製造業出奇招請人 推薦入廠獎逾萬元 每月安排相親

內地農曆新年過後，部分工人因返鄉過節，不會再回到原來的工廠崗位上。為了在「搶人大戰」中佔得先機，部分知名工廠祭出逾萬元獎金招攬工人，甚至承諾每月舉行一次相親聯誼活動，以吸引更多人投身產業。

據國家統計局去年一項包含9萬多家規模以上工業企業的調查顯示，約44%的企業反映其面臨的最大問題是招工難，比例創幾年來新高。另據央視財經報道，到了2025年，中國製造業10大重點領域人才需求缺口將近3000萬人，缺口率高達48%。

富士康承諾每月一次相親活動

為解決請人難的問題，各大工廠提供不同福利招兵買馬。據《紅星新聞》報導，富士康旗下官方招聘渠道「我要聘」APP發布的動態現顯示，富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）的招工獎金加碼，開出最高8000元（人民幣，下同）的返費獎金。

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此外，自2月6日起面試並入職的求職者，入職滿1個月，其介紹人可以獲得500元的獎金；求職者在職天數大於或等於90天、有效出勤滿55天時，本人可獲得6800元至7500元的獎金。

值得一提的是，在富士康成都廠區的宣傳頁面顯示，「每個月舉行一次相親活動，為單身男女提供戀愛機會。」某人力資源服務公司的負責人稱，舉辦相親活動是幫員工解決個人問題，「富士康好找對象，我每年都招到好多。一方面是找對象，一方面是工作，事業、愛情雙豐收嘛。」

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嚴重缺人 比亞迪獎金高達1.7萬

為請人而出奇招的廠商不止富士康一家，有自稱比亞迪員工的網民，近日發布比亞迪第十一事業部的招工海報，顯示返費獎金最高達17000萬元。該名內部員工表示，成功推薦一名特殊工種的工人進廠，作為推薦人可拿到11000元的獎勵，而被推薦人亦可拿到6000元獎勵，兩者均分三個月發放。

他指出，「以前沒有這麼多（返費獎金），今年工廠效益好，需要人。現在嚴重缺人，就把（招聘）名額分給下面的人，讓我們到處拉人，拉到新員工進廠都有補貼。」

責任編輯：易燕丹

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