中國留學生在韓國無端被圍毆 韓警方：與冬奧無關（第二版）

近日傳出有中國留學生在韓國無故遭人毆打。中國外交部領事保護中心昨日指，中國駐釜山總領館已聯繫當事人了解情況並提供協助，協調當地警方立案調查。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，對此事高度關注，將全力維護在海外的中國公民的合法權益和人身安全。

15:50更新南韓警方回應

據韓聯社11日消息，韓國釜山警方9日接到報案稱，一名中國留學生被兩名韓國男子當街毆打。警方認為，本案與冬奧判罰引發的「反華」情緒並無太大關係。

報道稱，當地時間9日晚8時50分許，有人報警稱，在釜山市南區的大淵洞街頭，20多歲的中國籍留學生A某遭到30多歲的韓國籍男子B某等2人的毆打。警方隨後將兩名施暴者帶回派出所進行了簡單的訊問。

名為孫世曼的微博網友9日發帖稱，一名在釜山的中國留學生在樓下吸煙時，因為講漢語被聽見，遭到兩名韓國人無故辱罵毆打，毆打期間還將該學生的頭往墻上撞，造成該留學生頭部和身體受傷。網帖還附上了中國留學生頭皮出血的照片。

▲ 孫世曼微博截圖

【網傳被打視頻】

中韓官方早前回應冬奧相關事件

中韓網民的關係從冬奧會開始一度針鋒相對，中韓兩國的交鋒是從開幕式開始。2月4日北京冬奧開幕式上，因出現一名身著民族服裝的中國朝鮮族代表，引起部分韓國政治人物與民眾不滿，認為中國這一安排是刻意凸顯「韓服」也是中國文化的一部分，是中國發動的又一次「文化工程」、是對韓國的「文化掠奪」。

BBC中文網報道，將在3月韓國總統選舉中參選的民主黨人李在明就在臉書發文稱：「不要覬覦（我們的）文化。反對文化挪用。」

部分韓國媒體和民眾甚至呼籲政府向中國提出抗議。對此，中國駐韓國大使館10日表示，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法完全站不住腳。

此外，在北京冬奧短道速滑比賽中，韓國體育代表團和部分韓國媒體指控該國選手遭受不公正判罰。中國駐韓國大使館回應稱，這是技術性問題，應由專業權威機構予以評判。但一些韓國媒體和政客藉此煽動反華情緒，中國對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

【北京冬奧】曾捲風波南韓選手黃大憲奪金 中使館：由衷祝賀

冬奧開幕式爆「韓服爭議」 駐韓使館駁斥文化掠奪論

韓國選手黃大憲9日在短道速滑男子1,500米比賽中為韓國奪下本屆冬奧首面金牌，中國駐韓國大使館還刻意公開表達祝賀，意圖緩和韓國民間反華情緒的意味濃厚。

韓國總統文在寅：需增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情

據韓聯社報導，韓國總統文在寅10日接受韓聯社等全球八大通訊社聯合採訪，在被問到反華情緒在韓國以年輕一代為中心不斷蔓延的情況下，如何才能打造面向未來的韓中關係時，文在寅表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解，拉近友好感情。

責任編輯：李冰琪