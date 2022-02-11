【情人節】兩方面原因令內地鮮花量少價高 買一車玫瑰價同寶馬

情人節將至，鮮花熱賣。但相比往年，今年的鮮花供應少、價格高，原因包括疫情反覆之下，種植戶信心不足，減少鮮花的種植量；部分鮮花產區遇到大雪天氣等。此外，春節期間，工人人手緊張、人工上漲等。鮮花生意業者形容，「現在隨便裝一車玫瑰，一輛寶馬車就沒了。」

單捆玫瑰價格翻了兩三倍

據內媒報道，受春節和情人節雙節的影響，內地鮮花供應趨於緊張，包括雲南昆明鬥南花市在內的多個鮮花市場、線下花店等平台售賣的鮮花，價格均出現不同程度的上漲，部分熱門種類如玫瑰等，漲幅甚至高達2至3倍。

常年在昆明各大花市淘金的賣花人小瑞稱，今年情人節的花價到了他從業以來的最高點。他介紹，1捆10枝裝的多頭玫瑰，平時只賣30元（人民幣，下同），但現在價格直接翻了兩三倍，單枝已經賣到10元以上，一捆至少也要100元。

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在鬥南花市做鮮花生意的邱璇說，花市每天都在上演激烈的搶花大戰。「基本上任何品級的花，一上市就被批發商們哄搶，大家需要花費的資金也越來越多，現在隨便裝一車玫瑰，一輛寶馬車就沒了。」

根據昆明花拍中心的數據，2月9日，鮮花拍賣交易總量約為483萬枝。此外，近期昆明花拍中心鮮花拍賣成交率均保持在90%以上，購買需求持續上升。以A級單頭玫瑰為例，其價格從1月30日的6.94元/枝上漲到15.56元/枝，單捆（10枝裝）價格早已突破100元大關，而其余B級和C級單頭玫瑰，價格漲幅同樣巨大。

農戶信心減弱 種植量減少

導致鮮花價格持續走高的主要原因包括供應和人力成本兩方面。

在供應方面，小瑞稱，過去兩年，疫情反覆讓不少種植戶的信心不足，有的減少了鮮花的種植量，有的則乾脆轉行。「2020年疫情剛發生的時候，很多花農的花都爛在地里，最後直接被銷毀，一家一天虧1萬元都是常事。」

而且，春節銷售旺季過後，不少花農已經修剪了枝條，使其重新發芽，重新統一鮮花的生長時間，正因為此，能夠及時上市的鮮花數量大幅減少。「很多種植基地春節期間就已經把地里的花賣得差不多了，情人節的花還沒到花期，供不應求下，鮮花的價格猛漲。」

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天氣的變化也時刻影響著鮮花到達消費者手中的速度。2月，雲南出現了一輪寒潮，氣溫的下降延緩了鮮花的生長速度。同時，部分鮮花產區還出現大雪、霜凍天氣，鮮花供應量大減。

此外，春節期間，部分工人仍未返工，人手緊張、人工上漲也是導致鮮花價格過高的原因之一。

邱璇預計，隨著天氣回暖和新一輪花期的到來，到今年3月中下旬，鮮花的產能和價格將逐漸恢復至正常水平。

責任編輯：尹航

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