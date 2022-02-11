【冬奧】羽生結弦、陳巍都參與設計 冬奧花滑賽服均價3000美元

花樣滑冰項目中，專業賽服也是一大看點。北京冬奧會上，男子單人滑自由滑決賽中，日本名將羽衣結弦的藍粉漸變賽服，十分耀眼，引人注目。內媒報道稱，此次賽服羽衣結弦有參與設計，一般冬奧花滑賽服均價約3000美元。

據第一財經報道，音樂和專業賽服是輔助花滑選手完成演出的重要元素，比賽服的一針一線極為考究。2月10日，在北京冬奧會花樣滑冰男子單人滑自由滑決賽中，日本名將羽生結弦身穿藍粉漸變色賽服，以水鉆、金色花朵點綴其間，搭配黑金配色腰封，頗具日式風情。

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為羽生結弦設計賽服的設計師伊藤聰美曾表示：「羽生結弦才是設計師，我只是他的助手。」羽生結弦此次短節目和自由滑的賽服都采用了藍色調的漸變配色，並保持了一貫以來的輕盈設計，這不僅僅是為了襯托他的「翩若驚鴻，婉若遊龍」，還與他對四周半跳的執著追求息息相關。

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新晉冠軍陳巍賽服由Vera Wang設計

本屆男子花滑新晉冠軍陳巍的賽服是由「婚紗女王」王薇薇（Vera Wang）設計，上面的星系如一團火焰。在談及設計理念時，王薇薇說：「我們討論了向外太空發射火箭時所需的火力，我希望他能感覺自己仿佛在燃燒。」

王薇薇也表示陳巍在賽服的設計中參與許多。他偏愛不帶戲劇性的、簡約樸素的設計。比如，他想要一套看起來像西裝，但穿起來像運動服的賽服。王薇薇花了兩周時間構思草圖，挑選了能夠同時滿足伸展度和風度的面料，最終幫他實現了這一想法——這就是陳巍在北京冬奧會短節目中所穿的黑白賽服。

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據《時尚》雜誌報道，看似沒有幾塊布料的賽服，每一套價值1000至5000美元不等。而根據Gloss網站給出的數據，冬奧賽場上的花滑賽服，平均每套價值3000美元。參加單人賽的選手至少要準備兩套賽服，分別用於短節目和自由滑比賽。

責任編輯：李冰琪