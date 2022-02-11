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朱古力品牌HERSHEY'S傳將撤出中國 官方回應：消息不實

社會熱點 20:03 2022/02/11

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近日，美國朱古力大廠好時（HERSHEY'S）被爆在內地市場出現經營危機。據報，好時關閉網上銷售平台的旗艦店。另有經銷商透露，好時已經撤離在上海的辦公據點，並拖欠高達數十萬元（人民幣，下同）的貨款。對此，好時回應稱，多地撤櫃關店的信息不屬實。

據紅星新聞報道，好時悄悄關閉電商平台天貓的旗艦店，而尚在經營的京東旗鑑店，多款商品出現缺貨。

好時：春節過後供貨會跟上

對此，好時方面回覆稱，多地撤櫃關店信息不屬實。另表示，好時京東自營店缺貨是由於春節期間好時產品的銷量激增，導致供不應求。好時正與經銷商解決供貨問題，隨著春節的結束和新經銷商的供貨，後續貨品會陸續跟上。

至於線上旗艦店終止運營事宜，好時指，天貓旗艦店正在進行重新裝修，預計新官方旗艦店的上線時間在2月底。

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公開資料顯示，好時於1995年進入中國市場。惟近兩年，卻頻繁傳出撤離中國市場的消息。據界面新聞報道，此前，來自北京、上海、廣州、深圳等地的好時經銷商更曾透露，好時中國投資管理有限公司已經從位於上海市浦東新區新梅聯合廣場的辦公據點悄然撤離。

經銷商指好時拖欠約60萬貨款

天眼查APP也顯示，好時（中國）投資管理有限公司已經於2021年11月進行清算。風險信息顯示，該公司關聯十余項訴訟案件，案由涉及買賣合同糾紛、銷售代理合同糾紛等。

天津一名朱古力經銷商表示，與好時中國自2017年開始合作。惟2019年開始，貨款結算開始拖延，尤其是去年，好時中國費用拖欠嚴重。算上2019年以來陸續拖欠的和未核銷費用，該名經銷商一共被好時欠下貨款和費用大概有60多萬元。此外，尚未賣出的庫存還有40到50萬元，是壓貨所致。

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韓流降溫國貨發力 Innisfree內地撤店率近8成

目前，好時暫未回應代理經銷商的指控。外界猜測，業務萎靡或成好時選擇退場的原因。好時中國的業績已經連續多年下滑，2020年，好時中國市場銷售額下滑46%，其中2020年第四季度下滑幅度達82.2%。

於此同時，好時中國的市場份額也遭遇挑戰。據歐睿的市場數據顯示，在2020年中國巧克力市場，好時市場佔有率僅為3.2%，遠低於瑪氏（Mars）32.8%、費列羅（Ferrero）22.3%、雀巢8.3%、Pladis3.5%，排在第五位。再加上消費者近年對健康的重視，選擇低糖零食的消費習慣，進一步影響包括朱古力、糖果在內的甜食行業性衰退。

責任編輯：易燕丹

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