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人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放

經濟脈搏 20:48 2022/02/11

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人民銀行今日（11日）發表2021年第四季度貨幣政策執行報告指，下階段將深化供給側結構性改革，堅持穩字當頭、穩中求進，加大金融對實體經濟的支持力度， 著力穩定宏觀經濟大盤。報告提出要滿足實體經濟合理融資需求，引導金融機構有力擴大貸款投放，加大對小微企業、科技創新等重點領域的支持。

報告指，穩健的貨幣政策要靈活適度，加大跨週期調節力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，注重充足發力、精準發力、靠前發力，既不搞「大水漫灌」，又滿足實體經濟合理有效融資需求，著力加大對重點領域和薄弱環節的金融支持，實現總量穩、結構優的較好組合。

  • 一要保持貨幣信貸總量穩定增長。完善貨幣供應調控機制，保持流動性合理充裕，引導金融機構有力擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。
  • 二要保持信貸結構穩步優化。結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，落實好支持小微企業的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，引導金融機構增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放，精準發力加大對小微企業、科技創新、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。
  • 三要促進降低企業綜合融資成本。健全市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，穩定銀行負債成本，引導企業貸款利率下行。
  • 四要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。以我為主，以市場供求為基礎，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，引導市場主體樹立「風險中性」理念，處理好內部均衡和外部均衡的平衡。同時，堅持底線思維，增強系統觀念，遵循市場化法治化原則，統籌做好重大金融風險防範化解工作。

報告又提到，去年四季度，穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，貨幣信貸保持平穩增長，企業貸款利率是改革開放四十多年來的最低水平，對實體經濟支持力度穩固。

責任編輯：陳建錫

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