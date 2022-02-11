人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放

二要保持信貸結構穩步優化。 結構性貨幣政策工具積極做好「加法」，落實好支持小微企業的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，引導金融機構增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放，精準發力加大對小微企業、科技創新、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。