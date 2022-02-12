  • 19°C
香港時間 : 2022212日 (六) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地附條件批准美國輝瑞新冠口服藥上市

社會熱點 10:35 2022/02/12

分享：

國家藥監局昨日（11日）進行應急審評審批，附條件批准美國輝瑞（Pfizer）公司的新冠治療藥物Paxlovid（Nirmatrelvir／Ritonavir）進口註冊。

 

通報指，該藥用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的病人。病人應在醫師指導下嚴格按說明書用藥，使用中應高度關註說明書中列明的與其他藥物相互作用信息。

 

國家藥監局要求上市許可持有人繼續展開相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

 

輝瑞實驗稱有效對付Omicron

輝瑞早前公發聲明指，廠方就Paxlovid的主要成分Nirmatrelvir進行3項不同實驗，在其中一個實驗，發現藥物抑制Omicron蛋白酶的表現，與針對原始病毒株的效果相同；另一個實驗顯示，藥物針對Omicron的抗病毒效果，與Beta及Delta等變種病毒株相近；至於第三個實驗則證實，不論是針對Omicron或其他病毒株，均需相近劑量才可防止感染。有關研究結果尚未經由同行評審，但輝瑞科學總監認為，這證明該藥是打擊Omicron等病毒株重要且有效的工具。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫情 治療 輝瑞 新冠肺炎疫情 美國

下一篇文章

朱古力品牌HERSHEY'S傳將撤出中國 官方回應：消息不實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】美媒「笑話」朱易摔倒 谷愛凌這樣回應
【北京冬奧】美媒「笑話」朱易摔倒 谷愛凌這樣回應
【冬奧】上海男子發現外國同事請假參加冬奧 還摘冰壺銅牌
【冬奧】上海男子發現外國同事請假參加冬奧 還摘冰壺銅牌
【冬奧】北京冬奧收視率創史上最高
【冬奧】北京冬奧收視率創史上最高
中國留學生在韓國無端被圍毆 韓警方：與冬奧無關（第二版）
中國留學生在韓國無端被圍毆 韓警方：與冬奧無關（第二版）
【冬奧】羽生結弦輸了 卻跳出了人類史上首個4A
【冬奧】羽生結弦輸了 卻跳出了人類史上首個4A
【北京冬奧】這個滑雪大跳台是核電站？北京冬奧組委斥荒謬
【北京冬奧】這個滑雪大跳台是核電站？北京冬奧組委斥荒謬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款