拜登任內首份印太戰略報告 團結盟友抵禦中國擴張

拜登政府周五（11日）發表首份印太戰略報告，提出加強與區內盟友的安全合作及經濟往來，遏制來自中國日益強大的威脅，並阻止其改變地區和全球秩序。

該份長達12頁的報告是美國及地區盟友磋商數月後才得出，其指中國結在經濟、外交、軍事和技術方面的實力，尋求在印太建立勢力範圍，並成為全球最具影響力的政權，又批評中國的脅迫行為遍及全球，以印太地區最為嚴峻，包括對澳洲的「經濟脅迫」、對台灣施壓以及在東海和南海的行動等。

美國須強化與盟友的關係，把安全重點重新聚焦印太地區，擴大美國海岸防衛隊在南亞、東南亞和太平洋地區的存在與合作。報告又提出與區內外夥伴共同維護台海和平穩定，包括支持台灣的自我防衛能力；認為未來十年的集體努力，將影響中國能否改變現行的國際準則。

▲ 美航母戰鬥群月初在南海演習。

「我們（美國）未來十年的集體努力，將決定中國是否會改寫曾讓印太地區和全世界受益的規則和標準，」報告稱。「我們的目標不是改變中國，而是塑造中國所處的戰略環境，在世界上建立起對美國、我們的盟友和伙伴以及我們的共同利益和價值觀最有利的影響力的平衡。」

對於美國的印太戰略，北京此前多次批評其冷戰思維突出，惡意歪曲中國周邊政策，渲染「中國威脅」，並警告美國搞 針對他國的「 小圈子」沒有出路。

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