美日印澳聯合聲明「確保印太不受脅迫」 京批挑動對立

美日印澳4國外長周五（11日）在「四方安全對話」（Quad）會議後發表聯合聲明，承諾深化合作，確保印太地區的國家不受脅迫，應對基於規則的海上秩序面臨的挑戰。聲明未直接點名他國，但明確提到東海和南海。北京批評有關會議是人為挑動對立，目的在遏制圍堵中國，維護美國自身的霸權。

聲明指，4國重申支持印太國家努力推進自由和開放的印太地區—「一個具有包容性和韌性的地區，各國努力保護其人民的利益，不受脅迫。」會議推動了4國積極而雄心勃勃的議程，並專注於與印太夥伴密切合作，以應對該地區最重要的挑戰，以及新冠疫情、人道援助、海上安全、反恐等其他區域性挑戰。

「我們重申遵守國際法的重要性，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）體現的國際法，應對基於海事規則的秩序的挑戰，包括在南海和東海的挑戰。」

聲明又指，4國承諾維護和加強基於規則的以世界貿易組織為核心的多邊貿易體系，反對有違該體系的脅迫性的經濟政策和做法，並將採取集體行動，增強全球經濟抵禦此類行動的能力。美卿布林肯會前接受專訪，特別提到中國對澳洲的「經濟脅迫」，以及批評中國在印太地區咄咄逼人的舉動。

▲ 中國外交部批評美日印澳4國的舉動是挑動對立。

中國外交部當日稍早指， 美日印澳拼湊的所謂四邊機制，實質是遏制圍堵中國、維護美霸權的工具。這是在人為挑動對立，破壞國際團結合作。 冷戰早已結束，企圖構建遏制中國的所謂「聯盟」不得人心，也沒有出路。相關國家應摒棄早已過時的冷戰思維，改正推行集團對抗和地緣博弈的錯誤做法。

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責任編輯：陳建錫