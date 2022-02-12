內地昨增40本土病例 深圳再檢出4跨境貨車司機呈陽性

內地昨日（11日）新增確診病例99宗，其中本土40例，30宗來自廣西百色市、10宗來自遼寧葫蘆島市；傳入病例59宗，涉及廣東、上海等9省市。

廣東新增的24宗傳入病例中，14宗來自香港，當中10人入境深圳，入境佛山和東莞的各有2宗。另外，有5宗輸入的無症狀感染個案都是自香港入境。

深圳市口岸辦公室昨發布，當地口岸再檢出4名跨境貨車司機核酸陽性，自本月4日以來共13宗同類個案，將嚴格執行疫情防控措施。

口岸辦公布陽性司機資料：

新增患者10，盧某，男，從事跨境運輸行業，2月11日5時01分自深圳灣口岸入境閉環返港，檢出陽性，有關情況已通報香港相關部門，該名司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。 患者11，鄧某，男，從事跨境運輸行業，2月11日7時48分自皇崗口岸入境閉環經蓮塘口岸返港，檢出陽性，有關情況已通報香港相關部門，該名司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。 患者12，黃某，男，從事跨境運輸行業，2月11日7時55分自文錦渡口岸入境閉環返港，檢出陽性，有關情況已通報香港相關部門，該名司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。 患者13，陳某，男，從事跨境運輸行業，2月11日11時08分自深圳灣口岸入境閉環返港，檢出陽性，有關情況已通報香港相關部門，該名司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。

責任編輯：陳建錫