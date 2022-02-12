布林肯轉抵斐濟 料在所羅門群島重開大使館抗中國影響

美國國務卿布林肯轉到斐濟訪問，隨行官員透露，布林肯與太平洋島國領導人會晤時，將宣布重開所羅門群島的大使館，以抗衡中國在當地的影響力。

美方官員指， 有明顯跡象顯示，北京正尋求在太平洋地區建立軍事聯繫，所羅門群島的情況「最緊迫」。 所羅門群島2019年與台灣斷交，與中國大陸建交，但決定在國內引發爭議，以及後續的反政府騷動。北京隨後宣布向當地政府提供盾牌、警棍等裝備。美國曾在當地開設大使館，但在1993年關閉。

另外，美媒引述消息指，華府正 加緊勸說赤道幾內亞政府，要求後者拒絕中國在該國大西洋沿岸建立軍事基地的申請。一個由美國高級外交和軍事人員組成的代表團計劃在下周訪問這個中非國家，預計將討論美國的反海盜援助，以及其他一些旨在說服赤道幾內亞拒絕北京方面提議的條件。

報道指，這次訪問之際，美國對中國的全球擴張主義及其在美國認為是自家地盤的水域追求永久性軍事存在的擔心正不斷上升。

中國外交部發言人趙立堅昨日（11日）回應稱， 這是美國國務卿37年以來首次訪問斐濟，1985年以來，到訪斐濟的外長級別以上的中國領導人有20多位。中國與太平洋島國全面戰略夥伴關係快速平穩發展，經濟上相互支持，推動構建「中國-太平洋島國命運共同體」，受到當地政府和民眾真誠歡迎。