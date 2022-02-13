【內地疫情】昨增本土確診28宗涉5省 遼寧葫蘆島市籲市民居家不外出

內地週六（12日）新增新冠本土確診28宗，涉及廣西、遼寧、雲南、廣東及天津5省市，其中遼寧葫蘆島市上週二（8日）以來累計確診43例，昨日發通告呼籲全體市民儘量不出市，居家不外出。

國家衛健委消息，昨日新增本土確診廣西13宗，其中百色市12宗、南寧市1宗；遼寧11宗，均在葫蘆島市；雲南2宗，均在文山壯族苗族自治州；天津1宗；廣東1宗，在深圳市。其中天津新增的1宗為葫蘆島返津人士。

昨日遼寧葫蘆島市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通告，指出市民若特殊情況確需出市的，須向社區（村）和工作單位報備，並持24小時核酸檢測陰性證明方可出市，嚴防疫情外溢。

市民減少出行儘量不乘公共交通

通告亦要求市民減少出行，確需外出的儘量不乘坐公交車、出租車等公共交通工具，倡導自駕、騎自行車、步行等出行方式。

為減少人群聚集，葫蘆島市全線娛樂場所、培訓機構等皆暫停營業，通告要求市民儘量不要聚餐，嚴控各類聚集性活動等。

一縣公共交通停運

據央視新聞報道，今日葫蘆島市召開疫情防控新聞發佈會，葫蘆島市交通運輸局副局長董萬忠表示，目前綏中縣公交車、線路班車、出租車全部停運。

葫蘆島全市已暫停發往綏中縣的客運班線和旅遊包車；暫停市際客運班線；部分縣（市）暫停縣際班車；旅遊包車省外中高風險省份、地區全部停發，出市旅遊包車駕駛員和乘客須全部持有24小時核酸檢測陰性證明。

責任編輯：袁瑋婧