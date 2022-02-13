【北京冬奧】張家口賽區下雪 谷愛凌這場比賽延期

受大雪等影響，北京冬奧今日（13日）有兩項自由式滑雪比賽延期，包括歸化中國籍、中美混血兒谷愛凌將出戰的女子自由式滑雪坡面障礙技巧預賽。

張家口賽區昨日迎來冬奧期間首場降雪。據《新京報》，今早雲頂滑雪公園雪勢尚不甚大，惟隨後風雪越來越大，坡面障礙技巧場地旁邊的U型場地已被厚厚的積雪覆蓋，官方一度宣布自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽推遲，但及後雪未有停，能見度持續下降，官方宣布改期。

據官方宣布，受天氣因素影響，原定今日上午10時舉行自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽，將延期至明日（14日）10時開賽。由於資格賽延期，原定明日舉行的決賽，也延期至後日（15日）早上9時半開賽。同時，原定明、後日的自由式滑雪男子坡面障礙技巧資格賽、決賽，也順延一天。

此外，原定今晚7時舉行的自由式滑雪女子空中技巧資格賽也將延期，具體比賽時間待定。高山滑雪女子滑降第二次訓練也因故取消。

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下雪影響能見度 叫停看一標準

央視報道，下雪會影響賽道的雪溫和雪質、影響選手發揮，而降雪下能見度較低，會影響運動員和裁判視線，對高速滑行的運動員來說非常危險。

至於何時會叫停比賽，賽道管理方表示，是否叫停比賽和雪量無關，而是賽道雪面的黏稠程度達到一定標準才會中止比賽。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東表示，在場館的工作人員會把相關氣象數據提交給國際單項體育聯合會的專家，由他們決定是否變更賽程。一般情況下，降雪不會對賽程造成影響。但極端天氣下，北京冬奧組委將會與國際奧委會、國際單項體育聯合會，包括奧林匹克轉播服務公司等利益相關方密切協作，及時啟動競賽日程變更的相關程序，最大限度地減少不利影響。

張家口賽區雲頂場館群的負責人表示，冬奧期間經常出現大風和降溫，在國際雪聯專家指導下建設了擋風牆，以減少運動員受傷機會，同時降低延遲或取消比賽的概率。在下大雪時，還要做到「隨下隨清」。防止多撒融雪劑，保持賽場的乾淨整潔。

中央氣象台今早6時繼續發布暴雪藍色預警，預計至明早8時，內蒙古中部偏南、山西北部、河北中北部、北京北部、天津南部、遼寧東部和南部、新疆沿天山地區等地部分地區有大雪，部分地區新增積雪深度1至4厘米，局部地區可達6厘米以上。

責任編輯：林佩怡

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