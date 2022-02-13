內地前「直播一姐」薇婭謀3月復出？直播間助播團隊已開播

內地前「直播一姐」薇婭去年因偷逃稅被處罰逾13億（人民幣，下同），直播間更被全網封殺，周日（13日）有內媒引消息人士指其正謀求復出，或最晚於下月在淘寶重新開播。

內媒36氪今日引述一名業內人士表示，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，賬號名稱和粉絲不會改變。

另一位知情人士則稱，薇婭於去年12月停播後，其直播團隊也並未解散或者裁員，在放假一周後就恢復了工作，目前暫時服務於其他主播。

前直播間團隊開始直播

週六晚間，「蜜蜂驚喜社」賬號開始直播，主播均為薇婭直播間的助播，薇婭本人暫未露面，目前該賬號粉絲數達20.6萬，5小時直播吸引了103.9萬人觀看。

對此，界面新聞引述谦寻公司的有关工作人员回應指「不清楚」，淘寶直播內部人員則表示沒有收到薇婭方要復播的計畫。

對於主播的懲處仍未結束

但報道也指，政策面並無變動。報道引述一名接近浙江稅務機關的業內人士表示：「第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。」惟36氪原文不久後便刪除。

據公開資料顯示，去年12月，杭州市稅務局稽查局對網絡主播薇婭涉嫌偷逃稅問題進行了查處。經查明，網絡主播薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對薇婭作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

對於被罰一事，彼時薇婭致歉並回應稱，「完全接受稅務部門依法對我做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款」。隨後，薇婭微博、抖音號、淘寶直播間相繼被封。

曾獲全國脫貧攻堅獎 直播一姐薇婭偷逃稅被罰13.41億元

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責任編輯：袁瑋婧