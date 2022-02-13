【冬奧】羽生結弦明日開新聞發布會 網民猜：宣布退役嗎？

日本男子花式滑冰選手羽生結弦將於日本時間明日（14日）18時30分（香港時間17時30分）召開新聞發布會，外界關注將會宣布什麼內容。有網民猜測，羽生結弦有可能宣布退役。

日本奧委會的郵件中指出，新聞發布會是由於難以回應對羽生結弦的大量個人採訪申請而設置。羽生結弦沒有特別公告要在新聞發布會上發布，新聞發布會僅為回答提問，希望媒體停止這一方面的猜測。

挑戰三連霸失利 羽生結弦動向引關注

據內媒報道，日本奧委會今日上午宣布，羽生結弦明天將召開新聞發布會。對此，網民紛紛猜測，羽生結弦有可能宣布退役。

需要強調的是，微博用戶「羽生結弦InfoStation」引述JOC（日本奧委會）的郵件內容稱，新聞發布會是由於難以回應對羽生結弦的大量個人採訪申請而設置。羽生結弦沒有特別公告要在新聞發布會上發布，新聞發布會僅為回答提問，希望媒體停止這一方面的猜測。

日前的北京冬奧男子單人滑比賽中，兩屆冬奧男單金牌得主羽生結弦史無前例地挑戰4A（阿克塞爾四周跳），但落冰時重心沒控制好，摔倒在冰面上。表演結束後，羽生結弦向賽場四周的觀眾鞠躬致謝，離場時又向冰面深深鞠躬並撫摸冰面。

他面對媒體時說，「我真的拼盡全力努力了。這可能是沒有回報的努力，但這次我全力以赴去拼了。」羽生結弦的第3次冬奧會之旅以無緣領獎台結束，他最終排名男子單人滑第4名。

日本奧委會並沒有透露羽生結弦突然召開新聞發布會的主題，外界關注這位27歲的極富傳奇色彩的花滑名將，到底要宣布什麼消息。

另有消息指，北京冬奧已邀請羽生結弦參加2月20日的花滑表演賽。不過在男子單人滑自由滑的賽前訓練時，羽生結弦扭傷了右腳腳踝，他是打著封閉出戰的自由滑。是否會接受邀請參加表演賽，目前尚沒有明確消息。

【冬奧】羽生結弦、陳巍都參與設計 冬奧花滑賽服均價3000美元

【冬奧】羽生結弦輸了 卻跳出了人類史上首個4A

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道