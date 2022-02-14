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內地2億人靈活就業 官媒：關注新命題 做好勞動權益保障

社會熱點 10:18 2022/02/14

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疫情持續影響就業。日前國家統計局宣布，靈活就業人數已達兩億人左右，這一數字引發廣泛關注。隨之而來的還有些新命題，靈活就業群體面臨收入不大穩定、勞動權益保護有待完善、發展前景不夠明朗等困境，存在法律法規依據不足、社保制度設計不夠完善等問題。

就業觀念轉變及互聯網發展 催生大量靈活就業崗位

據內地官媒《經濟日報》報道，從原因來看，近年來，靈活就業崗位大幅增加，除了與勞動者就業觀念轉變等因素有關，更得益於互聯網技術進步。尤其是在移動互聯和移動支付技術的推動下，平台經濟快速發展，孕育出大量新就業形態職業，如網約車司機、外賣配送員、即時配送員、網絡主播等。這些新就業形態職業，在一定程度上表現出去雇主化、平台化特征，崗位進出相對寬松，工作時間較靈活，契合部分求職者的實際需要。

基於此，以個人經營、非全日制、新就業形態等靈活方式為特征的相關崗位，迅速吸納大量就業人群，並在滿足人們日益增長的美好生活需要方面發揮了重要作用。在靈活就業模式下，企業也有了創新商業模式的更多選擇。

靈活就業人員收入不穩定 保障不完善

同時也要看到，靈活就業群體還面臨著收入不大穩定、勞動權益保護有待完善、發展前景不夠明朗等困境，存在法律法規依據不足、社保制度設計不夠完善等問題。

至於如何保障靈活就業人員合法權益，2021年8月，國務院印發的《「十四五」就業促進規劃》指出，支持多渠道靈活就業和新就業形態發展，實施靈活就業人員和新就業形態勞動者支持保障計劃。相關部門也多次發布有關指導意見，對維護好新就業形態勞動者的勞動報酬、合理休息、社會保險、勞動安全等權益作出明確要求。中央經濟工作會議提出「健全靈活就業勞動用工和社會保障政策」要求。

內地靈活就業者已達2億人 高校畢業生靈活就業率連續2年超16%

李克強：推更多硬招提振需求 實現比較充分就業

就業壓力大 內地碩士研究生申請人數激增80萬

對此，各有關部門應進一步細化舉措，在破除各種不合理限制、規範平台企業用工、依法治理新業態領域勞動糾紛等方面，尤其是就靈活就業人員非常關心的基本養老保險、基本醫療保險、職業傷害保障等內容，盡快制定符合靈活就業實際情況的可行方案。

報道還指出，2022年，國際形勢依然錯綜複雜，疫情給中國經濟持續恢復發展帶來挑戰，特別是高校畢業生人數預計首次突破1000萬人，穩就業面臨不小壓力。在這種形勢下，需繼續把就業擺在經濟社會發展和宏觀政策優先位置，作為保障和改善民生頭等大事來抓。

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業

責任編輯：尹航

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社會保險 國家統計局 就業人數 畢業 經濟 就業 主播 外賣 疫情

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