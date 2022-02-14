【冬奧】谷愛淩熱度持續升高國籍惹議 胡錫進籲輿論宣傳要適度

中美混血滑雪運動員谷愛淩的話題熱度居高不下，外界不僅讚嘆她技藝之高，還關注到她的家庭教育方式，以及國籍問題。有人質疑，谷愛淩並未有效放棄美國國籍，就以中國國籍參賽，既不符中國法律，也有違奧運規定。 內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，對谷愛淩的輿論宣傳要適度、預留模糊地帶，勿往愛國主義方向靠，她未來如何確定國籍歸屬有不確定性，要防止未來被動。

胡錫進：中國的國家榮譽和信譽不能有風險

胡錫進發文稱，輿論對谷愛淩的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

胡錫進解釋，谷愛淩剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地大概率要在美國，她未來怎麽確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性。中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。

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北京冬奧登場前，2019年起從美國隊改穿中國隊服上陣、母親為中國人、父親為美國人的谷愛淩，即受到內地輿論熱捧，加上她積極使用微博等平台與網友互動，使她在內地的關注度迅速上升。在她8日奪得女子大跳台金牌後，更受內地民眾熱情支持。但她「究竟是美國人還是中國人」的爭議，卻同時開始延燒。

谷愛淩日前曾對國籍問題回應指，「沒有人能否認我是美國人，也沒有人能否認我是中國人。」「當我在美國時，我是美國人，當我在中國時，我是中國人。」

值得注意是，依中國「國籍法」，中國並不承認雙重國籍，外國人要取得中國國籍必須先放棄原有國籍。而外界發現，谷愛淩2019年6月宣布加入中國隊時未滿16歲。依美國法律，未滿16歲者無法自行決定是否放棄美國國籍。因此，除非谷愛淩此後明確宣布放棄美國國籍，否則她便處於擁有「雙重國籍」的灰色地帶。

胡錫進文章稱，

現在美國那邊的輿論有一些是攻擊谷愛淩的，但程度不重。她自己說她「在美國是美國人，在中國是中國人」，我覺得這是她的真實自我定位，而且她很希望能夠這樣走通。 但現實未必能如她所願，中美關系惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越。未來谷愛淩很可能面臨艱難選擇。 我想說的是，在谷愛淩的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的回旋空間一定要大於任何人的選擇空間。

另據台媒引述體育界人士稱，根據奧林匹克憲章第41條規定，參賽運動員的國籍必須屬於其代表國。若有其他國家對谷愛淩的國籍提出疑義，她在北京冬奧取得的任何獎牌、乃至於參賽資格，都將受到挑戰。

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責任編輯：尹航

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