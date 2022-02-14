【內地疫情】蘇州4人核酸陽性 全市中小學暫緩開學

據蘇州市政府新聞辦官方微信消息，蘇州市昨日（13日）晚在發燒門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有4人核酸檢測初篩及復核結果均呈陽性。官方立即決定，全市中小學校、幼兒園暫緩開學，線下補習班一律暫停。蘇州吳中區今起將開展區域核酸檢測。

接報後，當地市、區兩級疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並嚴格落實相關場所管控及環境消殺等防疫措施。

籲市民非必要不離開蘇州

蘇州市疾控中心決定：一、全面加強社會面管控，取消全市各類民眾聚集性活動；電影院、棋牌室、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉。市民自覺做到少出門、不串門、不紮堆、不聚集，規範佩戴口罩。

二、全市中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構一律暫停。

三、線上線下藥店全面暫停「退熱、止咳、抗病毒、抗菌素」等四大類疫情監測藥品銷售。

四、全面加強公共交通管控，軌道交通、計程車（網約車）、公車等嚴格實行測溫、查碼和規範佩戴口罩等措施。

五、如出現發燒、咳嗽等症狀，在做好個人防護前提下，不乘坐公共交通工具，及時前往就近發熱門診就診。

六、請市民非必要不離開蘇州，盡量減少出行，提倡有條件者居家辦公。主動配合單位、小區封控管理措施，加強自我防護。另外，請市民不信謠、不傳謠，後續相關信息，疫情聯防聯控指揮部將陸續發布。

內地昨日新增26宗新冠病毒本土確診個案，其中18宗來自遼寧省葫蘆島市，6宗來自廣西省百色市，當地現有本土確診268宗。廣東省有一宗，在深圳；雲南省亦有一宗。

責任編輯：蒯宇澄

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