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【冬奧】谷愛凌晉級坡面障礙技巧決賽 現場還淡定吃這小吃

社會熱點 12:44 2022/02/14

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在自由式滑雪大跳台項目摘得金牌之後，北京冬奧明星運動員谷愛凌（Eileen Gu）於今日（14日）上午進行的女子自由式滑雪坡面障礙技巧資格賽中再次亮相，成功晉級周二的決賽，她在等分數時淡定吃餅，惹來一眾粉絲熱議。

坡面障礙技巧預賽原定周日（13日）舉行，但因天氣原因推遲至今日進行，這並沒有影響谷愛凌的狀態。

谷愛凌預賽第三晉級  有望再衝金

谷愛凌在本場比賽首名出場，第一輪動作，她出現兩次失誤，僅得57.28分。不過，在壓力下，她次輪表現有改善，最終拿下79.38分，順利以預賽第三晉級決賽。

在等分數的同時，谷愛凌更拿出一個燒餅，現場吃了起來，成績公布後她還向鏡頭「wink」，並舉起姆指。有網民見狀稱：我比谷愛凌還緊張，結果她在淡定吃餅！

據內媒報道，等分期間，谷愛凌吃的是韭菜盒子。賽後，她說韭菜盒子是她最愛的食物之一。

資格賽結束後，谷愛凌馬上趕到隔壁的U型場地進行訓練，為接下來的比賽做準備。女子自由式滑雪坡面障礙技巧決賽將於周二上午9時半舉行，谷愛凌有望再次衝金。

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責任編輯：蒯宇澄

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