【新冠疫情】台灣邊境鬆綁？觀光旅遊層面啟動前置作業

台灣疫情趨穩，繼日前傳出放寬商務客入境地消息後，流行疫情指揮中心表示，觀光旅遊層面也啟動前置作業。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，優先開放國際旅客來台，台灣人要到海外旅行稍微晚一點。

陳時中：商務客比照國民待遇

據台媒《自由時報》報道，陳時中表示，除了將鬆綁商務客入境，上周已找旅遊業者開會，要從促銷台灣觀光、旅遊人力回流、規劃防疫指引開始著手，為開放做準備。

他解釋，邊境鬆綁會從經濟面優先考量，雖然商務客、觀光客都與經濟有關，但商務客訂單跑了，要爭取回來很困難，這筆生意不只今年落空，可能明、後年都沒有；而觀光遊客今年沒來，明年仍可造訪。

不過，在即將放寬商務客入境比照國民待遇，不再依國家風險而有縮短檢疫天數差別之際，指揮中心也已展開下一步開放觀光客入境的準備工作事宜。

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陳時中表示，旅遊業者最關心的不是什麼時候開放旅遊，而是如果今天可達到開放旅遊的程度，卻未預做準備，開放了也沒用，因此必須要能提前部署因應。

不過，陳時中也說，防疫講究疫情與經濟並重，未來開放觀光客部分，可能會先讓一部分國際旅客可以進來，但台灣人要出去玩，則是要晚一點，但也不會很晚，也不會說讓台灣民眾大量出去。其實旅客來台或台灣人出去都是一樣的風險，回來都是一樣的風險，但仍會訂出順序之別。

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責任編輯：尹航