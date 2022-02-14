【冬奧】徐夢桃滑雪空中技巧奪金 四朝女將終圓夢

今晚（14日），北京冬奧迎來女子自由式滑雪空中技巧決賽，曾參加四次冬奧會的中國運動員徐夢桃奪金，獲得27個世界冠軍的她終於圓夢獲得首枚奧運金牌，也為中國拿下本屆冬奧的第五枚金牌。

據人民網報道，1990年出生於遼寧鞍山的徐夢桃，今年已經32歲了，從事自由式滑雪空中技巧項目整整20年。

2005年，15歲的徐夢桃收獲了自己第一個自由式滑雪空中技巧全國冠軍賽冠軍﹔2007年，她為中國贏得了第一個世青賽自由式滑雪空中技巧冠軍﹔2009年，徐夢桃在莫斯科奪得自己第一個自由式滑雪空中技巧世界杯冠軍﹔2013年，獲得自由式滑雪空中技巧挪威世錦賽冠軍……

今年1月6日，在2021-2022賽季國際雪聯自由式滑雪空中技巧世界杯加拿大站的比賽中，徐夢桃獲得了自己的第27個世界杯冠軍，成為了空中技巧項目的世界杯歷史第一人。

冬奧會四朝元老終圓夢

然而，她多年的夢想仍舊是得到一枚奧運金牌。

2010年，溫哥華，徐夢桃首次參加冬奧會，取得第六名。2014年索契冬奧會，徐夢桃作為奪冠熱門錯失金牌，取得一枚奧運會銀牌。平昌冬奧會時，徐夢桃在技術、心態等各方面都達到了最佳狀態，第三次征戰，她扔下了一句「拿不了金牌就退役」的狠話。然而卻在比賽第二輪因失誤提前出局。

10日晚，北京冬奧會新增項目自由式滑雪空中技巧混合團體決賽，作為首位出場的隊員，徐夢桃頂住壓力跳出106.03的高分，為隊伍取得良好的開局。只可惜賈宗洋最後失誤，中國隊遺憾只拿到了銀牌。

今晚，徐夢桃拿下108.61分，終於等來了她朝思暮想的冬奧金牌。這也是中國女選手第一次在冬奧會該項目中獲得金牌。

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責任編輯：袁瑋婧