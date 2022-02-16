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重慶民警星巴克門前被驅趕 內地網民掀拒買抵制潮（第二版）

社會熱點 19:42 2022/02/16

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星巴克中國重慶店日前驅趕了一名在店門口吃飯的民警，聲稱影響品牌形象。星巴克中國表示，是店員與民警協調座位時言語不妥。人民網對此發佈評論，斥星巴克「請收回你的傲慢」。

（新增星巴克中國調價等內容）

內地網路掀起拒喝、拒買星巴克的抵制潮。星巴克中國今天（16日）調漲美式咖啡、拿鐵咖啡等不少產品售價，均較先前調漲約人民幣1至2元，負面評價再蜂擁而上。

據封面新聞報道，日前有網民發文稱，在重慶磁器口星巴克門店執勤時，星巴克員工看到他們在門口吃飯過來勸離：「你們能換個地方吃嗎？」並稱會「影響品牌形象」，引發熱議。帖文還透露，星巴克對民警發起了投訴。

報道指，星巴克當事門店不願正面回應，只表示：「事情發生在週日，但是我們沒有投訴民警。」

事件曝光後，不少網民集中到大眾點評網站該門店評論區留下差評。有網民憤怒留言：「不知道要什麼職位的來吃才不會影響你們？」 「啥氣質配得上在你門口吃飯？一個廉價咖啡誰給你的優越感。」

針對此事，人民網發佈評論《星巴克，請收回你的傲慢》，文章質問：執勤民警在門店門口吃盒飯，就妄加驅趕，誰給的權力？嫌驅趕不過癮，還要投訴民警，誰給的底氣？如果此事屬實，該被投訴的是星巴克。

無需過度突出外企身份

評論最後強調，無需過度突出星巴克的外企身份。驅趕民警這種做法，發生在國內企業身上也不容原諒。原因很簡單，誰傷害為公眾服務的人，誰違背公序良俗，誰冒犯大眾情感，誰就難逃大眾譴責。

星巴克中國在微博解釋稱，「門店當日安排民警在戶外客區就餐。後因有其他顧客希望在戶外客區就餐，門店夥伴與當事民警在協調座位時因言語不妥引發溝通誤會」，星巴克中國對此致以歉意，但聲明事件過程中不存在網傳的「驅趕民警」及「投訴民警」的情況。星巴克還強調，一直致力於紮根社區、服務社區，門店一直以來與所在地的警方溝通良好，得到警方的大力支持。

惟網民並不對此買賬，認為星巴克連有公司印章的公函都沒有，過於敷衍，還有網民評論稱「中國可以沒有星巴克但是不能沒有人民警察。」

過去2個月，中國星巴克身陷食安醜聞，2021年12月無錫兩家門市被揭露食品原料過期後仍繼續使用、主管教導竄改材料保存期限等。有分析指出，這顯示星巴克精緻生活品牌形象的背後，管理問題叢生。同時，在中國本土咖啡品牌圍攻下，星巴克品牌優越感正在走下神壇。

責任編輯：袁瑋婧

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