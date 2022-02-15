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【冬奧】「黑科技」智能電動床走紅 能促進血液循環釋放賽時壓力（有片）

社會熱點 10:28 2022/02/15

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北京冬奧中，供選手休息使用的「智能床」火了。美國運動員拍片展示床墊可升降到各種位置，「電視模式」還能讓床頭調整到接近梳化的狀態。智能床供應商介紹，該款床在不同使用場景下可為人體脊柱提供最佳支撐，可分散身體壓力。對參加比賽的運動員來說，能促進他們血液循環，釋放賽時緊張壓力。

美國運動員拍片大讚黑科技床

事緣美國冬奧代表團雪橇運動員薩默·布里徹（Summer Britcher）在抵達奧運村後，在TikTok上大加讚揚冬奧智能床，並迅速發酵走紅全球。影片中，她拿著遙控器，演示起房間內的高科技床鋪，向觀眾展示床墊可以升高、降低到各種位置，「電視模式」能讓床頭調整到接近梳化的狀態。

她還拍攝了自己躺在睡袋里的場景，介紹自己處在零重力模式，這讓她非常震撼，並誇讚「北京冬奧村的床舒適得難以置信，太棒了。」

「黑科技」智能電動床來自麒盛科技(603610.SH)，該公司創始人唐國海介紹，智能電動床依循人體工程學原理，能自由升降角度，在不同使用場景下可以為人體脊柱提供最佳支撐，可分散身體壓力。對參加比賽的運動員來說，能促進他們血液循環，釋放賽時緊張壓力。通過智能化實現對人體健康和睡眠管理，為冬奧會和冬殘奧會運動員提供健康保障。

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責任編輯：尹航

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