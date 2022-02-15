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【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大

經濟脈搏 11:17 2022/02/15

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中國未完成中美貿易協議首階段目標，據報美國政府認為在貿易談判中對中國施壓的能力有限，但美國仍持續與中國進行協商，這一進程可能很快就會結束。

據彭博社報道，知情人士稱，美國總統拜登的政府官員在就第一階段貿易協議的不足進行了幾個月的談判之後，已經失去了耐心，他們正嘗試評估中國政府是否願意做出任何進一步的讓步，但認為這種可能性不大。

不過，白宮計劃在拜登團隊考慮下一步應對措施前，讓會談進行下去。

中美前財長對談：需頂住「脫鈎」壓力 加強對話合作

【中美角力】美日印澳外長會談討論中國 京：遏華聯盟不得人心（第二版）

美國官員：反制措施無具體時間表

彭博社分析美國商務部數據發現，中國與美國特朗普政府達成第一階段經貿協議兩年後，它距其中規定的采購目標還有超過三分之一的差距。美國官員承諾會讓中國承擔責任，但沒有提及反制措施的具體時間表。

拜登團隊還強調，貿易協議沒有解決長期以來美國對中國由國家主導的經濟體系的關切。美國貿易代表戴琪表示希望在與北京的磋商中重點關註這一問題。

戴琦上周在一份聲明中稱，美國將持續努力影響中國的周邊環境，在美國國內建立韌性和競爭力，實現市場多元化，限制北京做法的影響，與盟友和夥伴合作，充分使用手頭的工具來捍衛美國的經濟利益。

中國未完成首階段中美貿易協議 據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大

外交部商務部曾回應

中國外交部曾對此回應，從自身單邊利益出發進行威脅和施壓，無助於解決問題。同日，商務部亦表示，希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查

責任編輯：李冰琪

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