  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性

經濟脈搏 11:25 2022/02/15

分享：

虎年首個工作周，2月7日至14日，人民銀行公開市場操作一改此前的「補水」態勢，6次操作累計淨回籠資金逾1萬億元（人民幣，下同），但主要貨幣市場利率指標仍明顯下行。

《中國證券報》引述業內人士認為，隨著春節假期後現金回流銀行體系，人行資金投放適時收力，避免資金淤積，符合往年操作慣例，後續仍存在降準降息的可能性。資金面穩定充裕，金融市場有望因此受益。

人行今日淨投放達2900億元

人民銀行今日（15日）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展3000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元逆回購操作。

MLF和逆回購中標利率分別持穩在2.85厘和2.1厘。不過，今日MLF操作規模較本月到期量2000億元高出千億元，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放達2900億元。

此前，人行已連續6個交易日實施淨回籠，累計收回資金1.01萬億元。《中證報》引述分析人士認為，人行近期資金投放適時收力，並不意味著要收緊流動性。旨在避免流動性淤積，體現了不搞「大水漫灌」，保持流動性合理充裕。

報道指，在目前的流動性管理框架下，央行盯住市場利率開展操作。上周以來，主要貨幣市場利率指標明顯下行，銀行間市場存款類機構7天期債券回購加權平均利率（DR007）運行中樞降至2%附近，貨幣市場春意漸濃。 14日，DR007報1.99%。這也解釋了人行為何在春節假期後減少了資金供應。

資金面保持穩定偏鬆

業內人士表示，人行在春節假期前增加資金投放、春節假期後減少資金投放乃至實施回籠屬於常規做法。

此外，根據往年經驗，當前正處於一年中流動性較穩定充裕的時期，預計短期內人行流動性投放保持較低水平。

不過，報道引述分析人士認為，不排除進一步降準降息的可能性，但是否操作及何時操作需視前期政策效果和經濟運行情況而定。在各方看來，不論降準降息與否，未來資金面保持穩定偏鬆都具有較大確定性。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
2022/02/06
人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放
2022/02/11
人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放

你可能感興趣

人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
17:15 2022/02/06
人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放
20:48 2022/02/11
人行：保持流動性合理充裕 引導金融機構擴大貸款投放
降準 MLF 逆回購 中期借貸便利 經濟 回購 中國人民銀行 人民幣 銀行 中國

下一篇文章

【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
官媒籲投資者保持理性 堅持長期主義享受時間紅利
官媒籲投資者保持理性 堅持長期主義享受時間紅利
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
中證監今年一號罰單：山東肥料大王財務造假230億
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應
內地樓市「滑鐵盧式」開局 百億銷售額房企減半
內地樓市「滑鐵盧式」開局 百億銷售額房企減半
【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
【大灣區】網傳惠州大亞灣出台救樓市政策 官方回應：是內部徵求意見稿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款