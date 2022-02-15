官媒引業內人士：預計中國後續存在降准降息可能性

虎年首個工作周，2月7日至14日，人民銀行公開市場操作一改此前的「補水」態勢，6次操作累計淨回籠資金逾1萬億元（人民幣，下同），但主要貨幣市場利率指標仍明顯下行。

《中國證券報》引述業內人士認為，隨著春節假期後現金回流銀行體系，人行資金投放適時收力，避免資金淤積，符合往年操作慣例，後續仍存在降準降息的可能性。資金面穩定充裕，金融市場有望因此受益。

人行今日淨投放達2900億元

人民銀行今日（15日）公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展3000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元逆回購操作。

MLF和逆回購中標利率分別持穩在2.85厘和2.1厘。不過，今日MLF操作規模較本月到期量2000億元高出千億元，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放達2900億元。

此前，人行已連續6個交易日實施淨回籠，累計收回資金1.01萬億元。《中證報》引述分析人士認為，人行近期資金投放適時收力，並不意味著要收緊流動性。旨在避免流動性淤積，體現了不搞「大水漫灌」，保持流動性合理充裕。

報道指，在目前的流動性管理框架下，央行盯住市場利率開展操作。上周以來，主要貨幣市場利率指標明顯下行，銀行間市場存款類機構7天期債券回購加權平均利率（DR007）運行中樞降至2%附近，貨幣市場春意漸濃。 14日，DR007報1.99%。這也解釋了人行為何在春節假期後減少了資金供應。

資金面保持穩定偏鬆

業內人士表示，人行在春節假期前增加資金投放、春節假期後減少資金投放乃至實施回籠屬於常規做法。

此外，根據往年經驗，當前正處於一年中流動性較穩定充裕的時期，預計短期內人行流動性投放保持較低水平。

不過，報道引述分析人士認為，不排除進一步降準降息的可能性，但是否操作及何時操作需視前期政策效果和經濟運行情況而定。在各方看來，不論降準降息與否，未來資金面保持穩定偏鬆都具有較大確定性。

責任編輯：蒯宇澄

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