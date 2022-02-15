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【內地疫情】昨增40本土確診蘇州佔8宗 全市關閉15個高速公路入口

社會熱點 11:27 2022/02/15

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內地昨日（14日）新增80宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔40宗，涉及遼寧、江蘇等省份；另有7宗本土無症狀感染個案。江蘇蘇州爆發Omicron疫情，本土報告新增8宗確診和4宗無症狀感染，當局宣佈在全市關閉15個高速公路入口。此外，內蒙古滿洲里今日（15日）通報發現5名核酸陽性人員，全市實行交通管制，啟動全民核酸檢測。

據國家衛健委通報，新增本土確診分布為遼寧29宗，其中葫蘆島市28宗、瀋陽市1宗；江蘇8宗，均在蘇州市；廣東2宗，均在深圳市；廣西1宗，在百色市。本土無症狀感染者方面，江蘇4宗，均在蘇州市；雲南3宗，均在文山壯族苗族自治州。

蘇州疫情處防擴散、防外溢階段

為遏制疫情傳播，蘇州市疫情聯防聯控指揮部倡導市民「非必要不外出、非緊急不離蘇」，並發布消息稱，今日（15日）零時起，在全市關閉15個高速公路入口，設置31個高速公路離蘇查驗點，駕乘人員應攜帶48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。此外，當地暫停省市際道路客運班車、包車，以及省市際毗鄰公交。

【內地疫情】蘇州8人核酸陽性染Omicron 全市中小學暫緩開學

【內地疫情】昨增本土確診28宗涉5省 遼寧葫蘆島市籲市民居家不外出

蘇州市委常委會和市疫情防控工作領導小組召開會議，指出當前蘇州市正處在防擴散、防外溢的關鍵階段，全市各級各部門要迅速採取行動，盡快斬斷疫情傳播鏈。同時要全力做好核酸檢測，把深入開展溯源作為當前重中之重，及時堵住傳播路徑。

滿洲里實行嚴格交通管制

此外，內蒙古滿洲里發現5名核酸檢測陽性人員。滿洲里市疫情防控指揮部通報，將於今日下午2時起，展開全員核酸檢測。另從今日早上8時起，對全市各交通道路和市區出入口實行嚴格交通管制，嚴禁出入滿洲里市，生活保障車輛由市疫情防控指揮部批准後方可出入。巴士、的士等公共交通設施停運，並關閉國內機場航班，停發鐵路客運車輛。

當局又收緊防疫措施，要求市民非必要不出小區。麻將館、洗浴、影院、劇院、飯店、歌廳、室內體育健身場所等空間相對密閉場所暫停營業。各類社會組織不舉辦聚集性活動，紅事緩辦、喪事簡辦。

責任編輯：易燕丹

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