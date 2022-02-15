內地樓市蕭條，春節期間深圳多家新樓房企大力促銷，包括買樓送家電等，但成交量仍幾乎為零。隨著近期返深人員的增加，樓盤成交認籌情況才有所回暖。

據央視財經報道，據深圳房企前線銷售人員表示，春節期間的優惠活動，有家電的9件套抽獎。還有一些砸金蛋的活動，抽小的家電。

深圳市房地產中介協會統計的數據顯示，春節期間（1月31日-2月6日），深圳市新房與二手房成交量（完成產權過戶）分別為0套和1套。市場低迷，觀望情緒濃厚。

▲ 深圳春節樓市大力促銷：買房就送家電 成交量仍幾乎為零

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廣州春節期間新房成交量按年跌超七成

樓市低迷的情況不只是在深圳出現，全國很多重點監測城市都出現樓盤成交量大幅下滑的情況。今年春節期間，廣州新建住宅共成交17套，成交面積為1770平方米，成交量較去年春節期間下降70.69%。

深圳一手房成交低迷，二手房的成交情況也不容樂觀，根據深圳市房地產信息平台提供的數據，2022年1月，深圳二手住宅共成交1557套，按年呢下滑64.38%，成交面積為14.73萬平方米，按月大跌75.04%，該數據為近十年來的最低值。多家房產中介機構的數據顯示，越來越多的二手房源成交向參考價靠攏。二手房參考價新政出台一年後，深圳部分熱門小區成交均價下跌了20%-30%，部分小區相當於打了7折。

責任編輯：李冰琪