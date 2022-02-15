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前人大財經委副主任：宏觀政策應實施靶向治療 增就業和提高居民收入

經濟脈搏 14:35 2022/02/15

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去年底的中央經濟工作會議指出中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，曾擔任過全國人大財經委主任委員的賀鏗認為，宏觀政策應該實施「靶向治療」，精準醫其受病之處。應該在增加就業和提高居民收入方面多下功夫，而不應該再盲目擴張「新基建」和「老基建」。

指不應再盲目擴張基建

路透社報道，賀鏗在接受專訪時表示，近幾年的供給側結構性改革，本意是要通過激活、優化供給，以達到創造需求、提高全要素生產率目的；但因理論認知度不足、措施不具體是導致目前三重壓力加大的重要原因。簡言之就是正確思想未能落到實處。

在他看來，去年底的中央經濟工作會議指出2022年面臨三重壓力之首，就是需求收縮。搞清楚什麼是需求收縮和產生收縮的原因很重要。否則沒有辦法確定宏觀經濟政策，即使確定了也是盲人騎瞎馬。吃了藥，病還是好不了。

他指，由於供給側結構性改革不落實，加之世界變局和新冠疫情的衝擊，加重了企業經營困難、失業增加、居民收入增長緩慢等問題。在這些因素的共同作用下，便形成了明顯的民間（居民和社會）消費收縮。形成民間（居民和社會）消費收縮的基本原因是資本形成率過高。它說明社會財富過多地沉澱在一時見不到效益的「鋼筋混凝土」之中。例如僅高鐵一項，在2020年一年，虧損高達555億元人民幣，中鐵累計負債5.57萬億。

應想辦法穩定和發展民營經濟

至於三重壓力中的供給衝擊和預期轉弱，賀鏗指出，供給衝擊的主要表現包括疫情影響企業復工復產。尤其是旅遊業、賓館業、餐飲業受到了很大衝擊；原有的供應鏈被打亂，使一部分企業的生產受到影響：部分高端設備、元器件和材料被外國卡脖子，高科技企業顯現困難；大宗商品漲價，促使許多企業成本上升以及受世界性能源危機衝擊，引發限電拉閘，影響企業生產等。

他認為，形成供給衝擊的原因比較複雜。「解決的辦法中央都說過了，大家心裡也都明白。問題在於如何落實。」

第一 ，要深化改革，擴大開放。政策要具體，不能只提新名詞，讓人摸不透。也不能老是讓人摸著石頭過河。最重要的是要營造「生動活潑」的政治氛圍和「平等開放」的營商環境。真正讓所有人能「甩開膀子」幹事業。

第二，為了適應構建「雙循環」新格局，許多企業要轉型，產品要升級。要認真培養企業家精神，用政策引導企業創新，依法打擊不正當競爭行為。

第三，攻克卡脖子技術要有計劃、有重點。穩步推進，防止運動式。切記1958年「超英趕美」、「大辦鋼鐵」的經驗教訓。

而要改變預期轉弱亦是預期管理的重要內容，因為預期是人們對未來的看法，代表國民的「信心」。在他看來，出現預期轉弱的原因錯綜複雜。固然與供給衝擊和需求收縮有關聯，更多的可能是政策層面的問題。「現在很多人感覺找工作難，賺錢難，孩子上學難，生病就醫難……，心理壓力很大。尤其是有些民營企業家缺乏安全感，他們不敢投資或者不願投資，這是一個需要高度重視的現象。賀鏗稱。

他認為，當前預期轉弱一定與民營企業所處的狀況直接相關。因此，要穩經濟、穩就業、穩預期，首先應該想辦法穩定和發展民營經濟。

「毫不誇張的說，民營經濟不穩，我國國民經濟的根基就不穩。因為依靠在民營企業打工來養活的人口，保守估計有6.5億，佔總人口的45%。」賀鏗稱。

此外，要穩預期，還必須千方百計穩定金融市場。金融市場是那些有點餘錢剩米的「中產階層」的活躍場所。金融市場不景氣不僅不利於企業直接融資，而且影響中產階層對未來的預期。

責任編輯：蒯宇澄

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