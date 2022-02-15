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元宇宙社交App超越微信登下載榜首 惟陷洩漏私隱、抄襲風波暫時下架

社會熱點 14:47 2022/02/15

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近日，一款主打虛擬形像的社交App「啫喱」在內地走紅。據報，這款名不見經傳的社交App一度超越微信、小紅書，衝上內地蘋果App Store下載榜首，但有關其「泄露個人信息」、「抄襲」等質疑也隨之發酵，引發輿論關注。目前，「啫喱」已從應用商店下架，暫停新用戶進入，官方亦發聲明稱，遭到競爭對手有組織、有計劃的誹謗，已收集証據並報警處理。

「啫喱」是一款熟人社交App，於1月19日推出。有別於微信等社交平台，該app只允許發布當天的照片記錄生活，沒有分組、屏蔽、三天可見等設置。同時，只能邀請50個親密好友，「重構最親密的線上空間。」

「啫喱」搭上元宇宙快車 問鼎下載榜首

用戶也不再是一個二維的頭像，而是通過「捏臉」的方式，創造自己的虛擬3D形象並和朋友互動。該虛擬形象可以自選單品搭配不同的造型，同時以表情動作顯示目前的狀態，並支持共享定位等。

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《北京商報》報道，易觀分析營銷渠道行業分析師馬世聰表示，「啫喱」的亮點包括虛擬人形象的細節考究，契合元宇宙概念，集合多種遊戲化社交玩法，包括公仔捏臉、潮流穿搭、好友地圖等，利用抖音、小紅書等渠道推廣分發，並通過邀請好友限制形成飢餓營銷效果。

根據七麥數據，2月10日，「啫喱」在App Store免費總榜、免費應用榜、免費社交榜均位居第一。在免費社交榜中，微信、QQ、小紅書跟隨其後，排行第二、三、四位。

被指洩露私隱 官方辟謠稱已報警

上線僅三周就問鼎下載榜首，「啫喱」迅速躥紅的同時，卻陷入疑似泄露用戶信息的傳聞。2月11日晚起，網上出現諸如「啫喱洩露用戶信息，快註銷」、「啫喱使用用戶微信號、QQ號等隱私信息」、「帳號註銷後啫喱會保留數據15天」等內容。

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對此，「啫喱」回應稱，數據保留15天是為了在15天內用戶再次登錄保留其相關信息，若用戶在15天內沒有再次登錄，則會清除數據。另外，「啫喱」也在官方微博發聲明否認獲取用戶隱私信息，並稱「經查，此次事件是競爭對手針對嗜喱APP的有組織、有計劃的誹謗，北京一點數娛有限公司已收集相關證據並報警，同時保留後續訴諸法律的權利」，隨後貼出警方受案回執。

虛擬穿搭被質疑抄襲

除了被質疑獲取用戶隱私信息，「啫喱」也陷入抄襲的爭議。配飾品牌「THE JINGINGLAB」在微博發表《元宇宙啫喱 App 盛行下設計師抄襲該何去何從》文章，反映該品牌在2021年創作的夢泡少女系列產品「夢泡花羽絨斜挎包」，出現在「啫喱」換裝頁面，並被標示為「花朵包」。

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另有網民展示一款「啫喱」上可供搭配的帽子，附文「這款帽子是去年夏天出的，面料也是我自己畫的，這個版權在阿里巴巴登記了。別人花 58 元才買到的帽子，現在免費就可以戴？」

「啫喱」主動下架 暫停新用戶進入

隨後，「啫喱」發布聲明表示，最近幾天，遭遇連續的、有組織的攻擊，在各大平台被惡意造謠、在應用商店被水軍刷差評。面對暗處龐大的勢力，堅決捍衛自己的聲譽，已果斷采取法律行動。

另表示，在上架3周的時間裡，卡頓問題一直沒有解決，延遲、閃退、無法進入等諸多問題確實存在。「啫喱」選擇在大規模升級系統期間，主動從應用商店下架，並暫停新用戶進入，專注於提升現有用戶體驗。

責任編輯：易燕丹

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